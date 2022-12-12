День Андрея Первозванного 2022: когда отмечают праздник и что нельзя делать

Девушки на День Андрея Первозванного молятся святому апостолу о счастливом замужестве и семейной жизни. В этот день нужно воздержаться от ругательств и суеты.

Икона Андрея Первозванного / Правмир

День Андрея Первозванного – христианский праздник, которые отмечают православные в Украине. Праздник посвящен памяти апостола Иисуса Христа - Андрея. Он был первым из учеников Христа, призванным Сыном Божьим.

Когда в 2022 году День Андрея Первозванного

День святого Андрея Первозванного в Украине отмечают 13 декабря. Праздник Андрея Первозванного относится к большим церковным праздникам, но на государственном уровне он не является выходным.

Святой апостол Андрей Первозванный

По преданию, Андрей был родом из Висфаиды. Его отцом был еврейский рыбак Иона. До встречи с Иисусом Христом Андрей и его брат Петр ловили рыбу. Андрея назвали Первозванным, потому что он был первым из учеников, которых призвал Спаситель. Андрей привел к Сыну Божьему и своего брата Петра.

Апостол Андрей был с Иисусом, когда Он проповедовал, при распятии и при Воскресении. После Вознесения Иисуса Христа Андрей Дошел с проповедью до Крыма, а позже до места, где спустя тысячу лет был основан город Киев. Андрей водрузил крест на одном из святых холмов и сказал ученикам: "На горах сих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь и Бог воздвигнет много церквей".

Предание гласит, что Андрей Первозванный был распят в Патрах около 67 года. Как принято считать, Х-образный (косой) крест впервые появился в Западной Франции в Х веке и с XIV стал традиционным. Однако неизвестно, как такой формы крест мог появиться.

Чего нельзя делать в праздник Андрея Первозванного

На праздник Андрея Первозванного не нужно заниматься физическим трудом, шить, вышивать, вязать. Не следует заниматься и домашней работой – стиркой, глажкой, уборкой.

Нельзя ругаться, кричать, оскорблять других и отказывать людям в помощи.

Продолжается Рождественский пост. Верующим, которые придерживаются поста, нельзя употреблять мясо, яйца, рыбу, молоко и алкоголь. Нужно держаться в стороне от громких развлечений.

Церковь, как и в другие дни, считает грехом гадания на праздник Андрея Первозванного.

Что нужно делать в день Андрея Первозванного

Верующим нужно сходить в церковь и помолиться святому. Андрей Первозванный считается покровителем семейного счастья, брака и любви. Апостол покровитель и мореплавателей и рыбаков.

Девушки, которые хотят выйти замуж, в этот день молятся о своей счастливой семейной жизни.

В свое время в День Андрея устраивали застолья в жилищах, где живут Андреи и Андреевичи.