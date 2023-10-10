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День ангела 11 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

Лидия Неплях
10 октября 2023, 08:23 обновлено 10 октября, 08:23
Именины завтра, 11 сентября, празднуют владельцы более, чем 15 мужских и четырех женских имен.
День ангела 11 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день
День ангела 11 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Sarah Gascoine), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 11 октября по новому православному календарю.

Именины 11 октября: мужские имена

  • Александр - в переводе означает "защищающий людей";
  • Валентин - в переводе означает "здоровый", "сильный";
  • Вячеслав - в переводе означает "более славный";
  • Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";
  • Еремей - в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь";
  • Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";
  • Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
  • Иларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";
  • Кирилл - в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин";
  • Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";
  • Марк - в переводе означает "мартов";
  • Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";
  • Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";
  • Родион - в переводе означает "житель острова Родос";
  • Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";
  • Харитон - в переводе означает "благосклонный";
  • Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 11 октября: женские имена

  • Анна - в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность"
  • Мария - - в переводе означает "госпожа";
  • Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия";
  • Ульяна, Юлиана - в переводе означает "принадлежащий Юлию";

Кто родился 11 октября

  • Филипп Орлик, Гетман Войска Запорожского;

  • Карди Би, американская певица и актриса;

    видео дня

  • Мэттью Бомер, американский актёр, продюсер, режиссёр, певец, обладатель премии "Золотой глобус";

  • Люк Перри, американский актер;

  • Элеонора Рузвельт, представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта;

  • Вячеслав Дрофа, украинский хип-хоп и рэп-исполнитель;

  • Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ);

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