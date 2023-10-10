День ангела 11 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

Именины завтра, 11 сентября, празднуют владельцы более, чем 15 мужских и четырех женских имен.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 11 октября по новому православному календарю.
Именины 11 октября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей";
- Валентин - в переводе означает "здоровый", "сильный";
- Вячеслав - в переводе означает "более славный";
- Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";
- Еремей - в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь";
- Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";
- Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
- Иларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";
- Кирилл - в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин";
- Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";
- Марк - в переводе означает "мартов";
- Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";
- Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";
- Родион - в переводе означает "житель острова Родос";
- Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";
- Харитон - в переводе означает "благосклонный";
- Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 11 октября: женские имена
- Анна - в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность"
- Мария - - в переводе означает "госпожа";
- Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия";
- Ульяна, Юлиана - в переводе означает "принадлежащий Юлию";
Кто родился 11 октября
Филипп Орлик, Гетман Войска Запорожского;
Карди Би, американская певица и актриса;видео дня
Мэттью Бомер, американский актёр, продюсер, режиссёр, певец, обладатель премии "Золотой глобус";
Люк Перри, американский актер;
Элеонора Рузвельт, представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта;
Вячеслав Дрофа, украинский хип-хоп и рэп-исполнитель;
Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ);
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