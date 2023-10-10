День ангела 11 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

Именины завтра, 11 сентября, празднуют владельцы более, чем 15 мужских и четырех женских имен.

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День ангела 11 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Sarah Gascoine), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 11 октября по новому православному календарю.

Именины 11 октября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей";

- в переводе означает "защищающий людей"; Валентин - в переводе означает "здоровый", "сильный";

- в переводе означает "здоровый", "сильный"; Вячеслав - в переводе означает "более славный";

- в переводе означает "более славный"; Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";

- в переводе означает "земледелец"; Еремей - в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь";

- в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь"; Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";

- в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец"; Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";

- в переводе означает "дар Бога", "Божья милость"; Иларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";

в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий"; Кирилл - в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин";

- в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин"; Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";

- в переводе означает "блаженный", "счастливый"; Марк - в переводе означает "мартов";

- в переводе означает "мартов"; Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";

- в переводе означает "возвратившийся домой"; Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";

- в переводе означает "твердый", "стойкий"; Родион - в переводе означает "житель острова Родос";

- в переводе означает "житель острова Родос"; Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";

- в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар"; Харитон - в переводе означает "благосклонный";

- в переводе означает "благосклонный"; Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 11 октября: женские имена

Анна - в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность"

- в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность" Мария - - в переводе означает "госпожа";

- - в переводе означает "госпожа"; Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия";

- в переводе означает "госпожа из рода Татия"; Ульяна, Юлиана - в переводе означает "принадлежащий Юлию";

Кто родился 11 октября

Филипп Орлик, Гетман Войска Запорожского;

Карди Би, американская певица и актриса; видео дня

Мэттью Бомер, американский актёр, продюсер, режиссёр, певец, обладатель премии "Золотой глобус";

Люк Перри, американский актер;

Элеонора Рузвельт, представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта;

Вячеслав Дрофа, украинский хип-хоп и рэп-исполнитель;

Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ);

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