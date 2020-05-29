Пробег под каштанами онлайн и Green Grey – куда пойти на День Киева

Мероприятия на День Киева 2020 пройдут в необычном формате из-за карантина.
День Киева в 2020 году отмечается в необычном формате.
Несмотря на ослабление карантина – массовых гуляний в честь Дня города все равно не будет, как и предупреждали власти. Впрочем, в КГГА придумали, чем утешить киевлян и гостей столицы.
Мероприятия на День Киева 2020 пройдут в теле- и онлайн формате, сообщили на сайте киевских властей.
Куда пойти на День Киева 2020 – афиша телеэфира
Праздничная программа ко Дню Киева 2020 будет транслироваться в эфире телеканала Киев с самого утра:
- серии тематических сюжетов Истории, Прогулки по Киеву, Портреты и Киев, который мы любим;
- трансляция Пробега под каштанами: в этом году он пройдет онлайн;
- праздничная телевикторина для киевлян.
Куда пойти на День Киева 2020 – афиша концертов
На День Киева 2020 всех желающих будут развлекать группы Green Grey, On I Ona, [О], Нумер 482 и ADAM.
Что правда, делать это они будут в формате радиоконцертов.
Куда пойти на День Киева 2020 – афиша гала-концертов
Гала-концерт Мировые шедевры при участии артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты можно посмотреть на Facebook-странице театра.
Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства Песня над Днепром 2020 имени Анатолия Авдеевского можно увидеть на YouTubе-канале UA: ESTRADA.TV.
Куда пойти на День Киева 2020 – афиша соцсетей
В соцсетях, на Youtube, а также на сайтах столичных коллективов киевлян и всех гостей праздника ожидают праздничные сюрпризы:
- Киевский академический муниципальный духовой оркестр дарит всем украинцам видеоролик песни-поздравления Счастья, добра и любви.
- Академический камерный хор Крещатик презентует хоровую версию песни Дмитрия Луценко и Игоря Шамо Как тебя не любить, Киев мой!.
- Киевский академический ансамбль украинской музыки Днепр поздравит всех песней Украина – родной край.
- Трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого, посвященного Дню Киева, состоится 30 и 31 мая в 20:00.
Куда пойти на День Киева 2020 – афиша Театра оперы и балета
Музыкальное приветствие артистов Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества можно будет увидеть на фасадном балконе их здания (ул. Межигорская, 2).
Оно намечено на 30 и 31 мая, начало – около 20:00.
Куда пойти на День Киева 2020 – открытие сезона фонтанов
На День Киева традиционно стартует сезон работы столичных фонтанов.
Работать столичные фонтаны будут до 30 сентября с перерывами по понедельникам (для проведения необходимых технических работ).
Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.
Главред также писал о том, что ждет украинцев после полной отмены карантина. Отмечается, что работникам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, так как 70% летальных случаев приходится именно на эту возрастную группу.