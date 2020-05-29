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Пробег под каштанами онлайн и Green Grey – куда пойти на День Киева

29 мая 2020, 06:02

Мероприятия на День Киева 2020 пройдут в необычном формате из-за карантина.

День Киева 2020 – куда пойти: афиша в карантин
День Киева 2020 – куда пойти: афиша в карантин / УНИАН

День Киева в 2020 году отмечается в необычном формате.

Несмотря на ослабление карантина – массовых гуляний в честь Дня города все равно не будет, как и предупреждали власти. Впрочем, в КГГА придумали, чем утешить киевлян и гостей столицы.

Мероприятия на День Киева 2020 пройдут в теле- и онлайн формате, сообщили на сайте киевских властей.

Куда пойти на День Киева 2020 – афиша телеэфира

Праздничная программа ко Дню Киева 2020 будет транслироваться в эфире телеканала Киев с самого утра:

  • серии тематических сюжетов Истории, Прогулки по Киеву, Портреты и Киев, который мы любим;
  • трансляция Пробега под каштанами: в этом году он пройдет онлайн;
  • праздничная телевикторина для киевлян.

Куда пойти на День Киева 2020 – афиша концертов

На День Киева 2020 всех желающих будут развлекать группы Green Grey, On I Ona, [О], Нумер 482 и ADAM.

Что правда, делать это они будут в формате радиоконцертов.

Куда пойти на День Киева 2020 – афиша гала-концертов

Гала-концерт Мировые шедевры при участии артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты можно посмотреть на Facebook-странице театра.

Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства Песня над Днепром 2020 имени Анатолия Авдеевского можно увидеть на YouTubе-канале UA: ESTRADA.TV.

Куда пойти на День Киева 2020 – афиша соцсетей

В соцсетях, на Youtube, а также на сайтах столичных коллективов киевлян и всех гостей праздника ожидают праздничные сюрпризы:

  • Киевский академический муниципальный духовой оркестр дарит всем украинцам видеоролик песни-поздравления Счастья, добра и любви.
  • Академический камерный хор Крещатик презентует хоровую версию песни Дмитрия Луценко и Игоря Шамо Как тебя не любить, Киев мой!.
  • Киевский академический ансамбль украинской музыки Днепр поздравит всех песней Украина – родной край.
  • Трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого, посвященного Дню Киева, состоится 30 и 31 мая в 20:00.

Куда пойти на День Киева 2020 – афиша Театра оперы и балета

Музыкальное приветствие артистов Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества можно будет увидеть на фасадном балконе их здания (ул. Межигорская, 2).

Оно намечено на 30 и 31 мая, начало – около 20:00.

Куда пойти на День Киева 2020 – открытие сезона фонтанов

На День Киева традиционно стартует сезон работы столичных фонтанов.

Работать столичные фонтаны будут до 30 сентября с перерывами по понедельникам (для проведения необходимых технических работ).

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.

Главред также писал о том, что ждет украинцев после полной отмены карантина. Отмечается, что работникам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, так как 70% летальных случаев приходится именно на эту возрастную группу.

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