День машиностроителя 2022 в Украине: дата и традиции праздника, поздравления и картинки

Поздравления с днем машиностроителя, открытки и картинки - в подборке Главреда.
В первом месяце осени отмечают свой профессиональный праздник работники машиностроительной отрасли. Ежегодно день машиностроителя в Украине отмечают в четвертое воскресенье сентября. В этом году это – 25 сентября.
О государственных и профессиональных праздниках второго месяца осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.
День машиностроителя – это профессиональный праздник тех, кто работают на предприятиях машиностроения – инженеры, конструкторы и рабочие. В этот день награждают лучших работников отрасли "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный работник промышленности Украины". Цель данного праздника – привлечь внимание общественности к тяжелому труду и вкладу профессионалов в развитие украинской экономики.
С днем машиностроителя – картинки, открытки и поздравления
Поздравляю с Днём машиностроителя. Желаю невероятных сил, гениальнейших идей, рационального использования любых ресурсов, слаженной работы и грандиозных успехов! Без машиностроения не обойтись ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой. И я желаю, чтобы тебе невероятно везло везде, где бы ты ни был. Желаю обладать крепким стержнем и светлым умом. Желаю из деталей каждого дня собирать конструкцию своего счастья.
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Поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за такой важный и необходимый в нашей жизни труд! Машины приносят пользу не только на производстве, но и в домашнем быту, выручают человека — и в этом ваша заслуга. Желаем вам процветания таланта, больше новых идей и свершений, плодотворной работы и душевного комфорта. Пусть работа будет в радость!
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Желаю смелости, уверенности, упорства, трудолюбия, исключительного таланта и преуспевания в работе. Желаю избегать ошибок и завоёвывать успех. Желаю любить своё дело и быть довольным жизнью. И пусть твой личный транспорт, построенный из собственных мечтаний, стремлений, надежд, несёт тебя прямиком к счастью!
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Покорно сложены детали,
О них сегодня помолчим.
За Вас, за мастеров из стали!
Давайте их не огорчим!
Работа ваша — это дело,
А остальное ерунда.
Вы создаете так умело
Отличный результат труда!
Как тяжело суметь порою
... машинам много сил отдать!
Работу не сравнить с игрою —
Упорный труд, чтоб профи стать!
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С днём машиностроителя!
Желаем механизмов повелителям
Расчётов верных и побольше сил,
Чтоб каждый день вам радость приносил.
Удачи, веры, а в работе — точности,
В финансовой подушке — только прочности,
Здоровья крепкого, любви, добра,
В делах амурных — верности, тепла!
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Поклон! С Днём машиностроителя!
Пусть в жизни мелькают события,
Вы, главное, счастливы будьте,
Удачу с собой не забудьте.
Любви безусловной, манящей,
Судьбы без проблем, настоящей,
Уюта, в семье понимания,
Пусть сбудутся Ваши желания!