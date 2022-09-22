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День машиностроителя 2022 в Украине: дата и традиции праздника, поздравления и картинки

22 сентября 2022, 12:37

Поздравления с днем машиностроителя, открытки и картинки - в подборке Главреда.

День машиностроителя 2022 Украина
День машиностроителя 2022 / ua.depositphotos.com/

В первом месяце осени отмечают свой профессиональный праздник работники машиностроительной отрасли. Ежегодно день машиностроителя в Украине отмечают в четвертое воскресенье сентября. В этом году это – 25 сентября.

О государственных и профессиональных праздниках второго месяца осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.

День машиностроителя – это профессиональный праздник тех, кто работают на предприятиях машиностроения – инженеры, конструкторы и рабочие. В этот день награждают лучших работников отрасли "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный работник промышленности Украины". Цель данного праздника – привлечь внимание общественности к тяжелому труду и вкладу профессионалов в развитие украинской экономики.

С днем машиностроителя – картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с Днём машиностроителя. Желаю невероятных сил, гениальнейших идей, рационального использования любых ресурсов, слаженной работы и грандиозных успехов! Без машиностроения не обойтись ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой. И я желаю, чтобы тебе невероятно везло везде, где бы ты ни был. Желаю обладать крепким стержнем и светлым умом. Желаю из деталей каждого дня собирать конструкцию своего счастья.

***

Поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за такой важный и необходимый в нашей жизни труд! Машины приносят пользу не только на производстве, но и в домашнем быту, выручают человека — и в этом ваша заслуга. Желаем вам процветания таланта, больше новых идей и свершений, плодотворной работы и душевного комфорта. Пусть работа будет в радость!

День машиностроителя открытки
День машиностроителя открытки

***

Желаю смелости, уверенности, упорства, трудолюбия, исключительного таланта и преуспевания в работе. Желаю избегать ошибок и завоёвывать успех. Желаю любить своё дело и быть довольным жизнью. И пусть твой личный транспорт, построенный из собственных мечтаний, стремлений, надежд, несёт тебя прямиком к счастью!

***

Покорно сложены детали,

О них сегодня помолчим.

За Вас, за мастеров из стали!

Давайте их не огорчим!

Работа ваша — это дело,

А остальное ерунда.

Вы создаете так умело

Отличный результат труда!

Как тяжело суметь порою

... машинам много сил отдать!

Работу не сравнить с игрою —

Упорный труд, чтоб профи стать!

День машиностроителя открытки
День машиностроителя картинки

***

С днём машиностроителя!

Желаем механизмов повелителям

Расчётов верных и побольше сил,

Чтоб каждый день вам радость приносил.

Удачи, веры, а в работе — точности,

В финансовой подушке — только прочности,

Здоровья крепкого, любви, добра,

В делах амурных — верности, тепла!

День машиностроителя открытки
С днем машиностроителя картинки

***

Поклон! С Днём машиностроителя!

Пусть в жизни мелькают события,

Вы, главное, счастливы будьте,

Удачу с собой не забудьте.

Любви безусловной, манящей,

Судьбы без проблем, настоящей,

Уюта, в семье понимания,

Пусть сбудутся Ваши желания!

День машиностроителя открытки
День машиностроителя картинки
День машиностроителя открытки
День машиностроителя 2022
День машиностроителя открытки
День машиностроителя открытки

День машиностроителя
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