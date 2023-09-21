День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

В Украине уже наступила настоящая осень, а значит, совсем скоро школьники и их родители, а также студенты будут поздравлять свои учителей и преподавателей с Днем работников образования. Мы расскажем, когда Украина отмечает День учителя и когда было принято решение отмечать этот праздник.
День учителя Украина 2023
Ежегодно День учителя отмечают в каждой школе Украины. Традиционно этот праздник проходит в первое воскресенье октября. В настоящем году примечательно то, что первое воскресенье октября совпадает с первым числом, а значит День учителя 2023 Украина отметит 1 октября.
Чему посвящен День учителя
Несмотря на то, что в традициях давно прижилась привычка просто поздравлять сотрудников учебных заведений, у этого праздника есть своя история. Он посвящен принятию правового статуса работников образования.
День учителя в Украине - история праздника
В 1966 году международная организация труда и ЮНЕСКО приняли первый международный документ о правовом статусе работников учебных заведений. В 1994 году ЮНЕСКО утвердили дату Международного Дня учителя - 5 октября. В этот же год Указом Прзидента в Украине определили дату празднования - 1 воскресенье октября.
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