День украинского миротворца: история праздника и душевные поздравления

Более 35 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в миротворческих операциях.
В Украине день миротворца отмечают с 2013 года. Вооруженные силы Украины уже более 20 лет принимают участие в международных миссиях по урегулированию конфликтов в Ираке, Ливане, Грузии, Судана, Афганистана и других горячих точках. Не забудьте поздравить родных с праздником. Про выходные в августе 2021, читайте в нашем материале.
Цель данного праздника – напомнить о мужестве, верности присяге, подвиге и неукоснительном исполнении служебных обязанностей миротворцами. Также в этот день устраиваются церемонии памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.
День миротворцев поздравления
В День миротворцев поздравляю!
Хочу сказать немало я!
Пусть те, кто войны разжигает,
Уходят в прошлое, друзья!
Пускай стабильность и удача
Приходит в каждую страну!
Отнюдь нелегкая задача –
Суметь остановить войну!
Но миротворцы точно знают,
На что идут, куда идут!
Мы им сегодня пожелаем –
Пусть их всегда успехи ждут!
***
Примите поздравления мои!
День миротворцев в гости к нам идёт!
Желаю вам успехов и любви,
Пускай война вовек к нам не придёт.
Ведь миротворцы для того нужны,
Чтобы наладить мир в любой стране!
Они тем людям помогать должны,
Кто так устал от бед и от войны…
Пускай же не придется никогда
Нам в гости миротворцев призывать!
Пускай обходит стороной беда,
И не придётся горя ожидать!
***
Где-то ярко светит солнце,
Солнце мира и добра!
С праздником, с Днем миротворца!
Удаются пусть дела!
Ну а главное – на свете
Войны прекратятся пусть!
Знают взрослые и дети –
Там, где войны, — смерть и грусть!
Чтоб спокойствие и счастье
Поселились на земле,
Жизни яркой! Настоящей!
Вместе скажем нет войне!
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Вы служите народу и стремительно предотвращаете военные действия. Славные и волевые ребята спасают мирных жителей из самых опасных боевых точек. Вы очень нужны каждой стране и ваш союз дает самые желанные плоды. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем мирного неба над вашей головой.
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Без устали вы спешите договориться о мире. Война – это боль, тьма и хаос. Вы регулярно выполняете сложную задачу. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем счастья, исполнения всех мечтаний и пусть будет светлое небо над головой. Оставайтесь такими же смелыми и справедливыми. Мы гордимся вами и желаем бесконечного добра.
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Миротворцы – это люди, которые творят мир в самых горячих военных точках. Вы защищаете нуждающихся людей и выводите мирное население из-под обстрела. Пусть будет меньше сложных заданий, пусть не будет войны, и пусть ваши дети не знают, что такое бесконечные взрывы и смертельные пули. Желаем добра, света и любви!