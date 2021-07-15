День украинского миротворца: история праздника и душевные поздравления

День украинского миротворца / lb.ua

В Украине день миротворца отмечают с 2013 года. Вооруженные силы Украины уже более 20 лет принимают участие в международных миссиях по урегулированию конфликтов в Ираке, Ливане, Грузии, Судана, Афганистана и других горячих точках. Не забудьте поздравить родных с праздником. Про выходные в августе 2021, читайте в нашем материале.

Цель данного праздника – напомнить о мужестве, верности присяге, подвиге и неукоснительном исполнении служебных обязанностей миротворцами. Также в этот день устраиваются церемонии памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

День миротворцев поздравления

В День миротворцев поздравляю!

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Хочу сказать немало я!

Пусть те, кто войны разжигает,

Уходят в прошлое, друзья!

Пускай стабильность и удача

Приходит в каждую страну!

Отнюдь нелегкая задача –

Суметь остановить войну!

Но миротворцы точно знают,

На что идут, куда идут!

Мы им сегодня пожелаем –

Пусть их всегда успехи ждут!

Украинские миротворцы

***

Примите поздравления мои!

День миротворцев в гости к нам идёт!

Желаю вам успехов и любви,

Пускай война вовек к нам не придёт.

Ведь миротворцы для того нужны,

Чтобы наладить мир в любой стране!

Они тем людям помогать должны,

Кто так устал от бед и от войны…

Пускай же не придется никогда

Нам в гости миротворцев призывать!

Пускай обходит стороной беда,

И не придётся горя ожидать!

***

Где-то ярко светит солнце,

Солнце мира и добра!

С праздником, с Днем миротворца!

Удаются пусть дела!

Ну а главное – на свете

Войны прекратятся пусть!

Знают взрослые и дети –

Там, где войны, — смерть и грусть!

Чтоб спокойствие и счастье

Поселились на земле,

Жизни яркой! Настоящей!

Вместе скажем нет войне!

***

Вы служите народу и стремительно предотвращаете военные действия. Славные и волевые ребята спасают мирных жителей из самых опасных боевых точек. Вы очень нужны каждой стране и ваш союз дает самые желанные плоды. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем мирного неба над вашей головой.

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Без устали вы спешите договориться о мире. Война – это боль, тьма и хаос. Вы регулярно выполняете сложную задачу. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем счастья, исполнения всех мечтаний и пусть будет светлое небо над головой. Оставайтесь такими же смелыми и справедливыми. Мы гордимся вами и желаем бесконечного добра.

День украинского миротворца открытки

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Миротворцы – это люди, которые творят мир в самых горячих военных точках. Вы защищаете нуждающихся людей и выводите мирное население из-под обстрела. Пусть будет меньше сложных заданий, пусть не будет войны, и пусть ваши дети не знают, что такое бесконечные взрывы и смертельные пули. Желаем добра, света и любви!