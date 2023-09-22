Именины 23 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день именины празднуют женщины с редкосными именами - Ираида и Раиса.

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День ангела 23 сентября 2023 / Коллаж Главред, фото flickr (NJ), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 23 сентября по новому православному календарю.

Именины 23 сентября: мужские имена

Андрей - означает "мужественный". Характер Андрея отмечается импульсивностью и непредсказуемостью. Сложно предугадать, что он сделает в следующий миг. Его внутренний мир очень сложен, хотя по его поведению этого можно не заметить. Он любит шутить и подталкивать других к смеху, всегда имеет позитивный настрой и умеет заряжать энергией всех вокруг.

- означает "мужественный". Характер Андрея отмечается импульсивностью и непредсказуемостью. Сложно предугадать, что он сделает в следующий миг. Его внутренний мир очень сложен, хотя по его поведению этого можно не заметить. Он любит шутить и подталкивать других к смеху, всегда имеет позитивный настрой и умеет заряжать энергией всех вокруг. Иван - означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.

- означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ. Иннокентий - означает "невинный". Имя Иннокентий придает мужчине ум, элегантность и тонкость. Он отличается добрым, уравновешенным характером, порой даже немного молчаливым. Скромность и застенчивость делают его видимым как человека, предпочитающего уединение. Однако только близкие друзья узнают другую сторону Кеши - откровенного, общительного, дружелюбного и веселого. Иннокентий обладает богатым внутренним миром, но это также делает его уязвимым и иногда склонным к вспыльчивости. Мужчина обожает природу и животных, и часто у него есть верный пес, который становится его лучшим другом.

- означает "невинный". Имя Иннокентий придает мужчине ум, элегантность и тонкость. Он отличается добрым, уравновешенным характером, порой даже немного молчаливым. Скромность и застенчивость делают его видимым как человека, предпочитающего уединение. Однако только близкие друзья узнают другую сторону Кеши - откровенного, общительного, дружелюбного и веселого. Иннокентий обладает богатым внутренним миром, но это также делает его уязвимым и иногда склонным к вспыльчивости. Мужчина обожает природу и животных, и часто у него есть верный пес, который становится его лучшим другом. Николай - означает "марсов". Если вкратце описать Николая, то его главной чертой можно назвать выдержку и самообладание. Он настолько непоколебимо спокоен, что иногда может создаться впечатление дистанцирования, но это вовсе не так. Это одно из внешних проявлений его аналитического ума. Он, по сути, наблюдает за происходящим со стороны и лишь время от времени вмешивается. Для Николая работа имеет важное место в его жизни.

- означает "марсов". Если вкратце описать Николая, то его главной чертой можно назвать выдержку и самообладание. Он настолько непоколебимо спокоен, что иногда может создаться впечатление дистанцирования, но это вовсе не так. Это одно из внешних проявлений его аналитического ума. Он, по сути, наблюдает за происходящим со стороны и лишь время от времени вмешивается. Для Николая работа имеет важное место в его жизни. Петр - означает "скала", "камень". Он прямолинеен, поэтому у него почти нет друзей. Его легко обидеть, но со временем он научится принимать людей со всеми их недостатками. Он великий идеалист и практически никогда не поддается неудачам в жизни. Петр очень внимательно и тщательно выбирает своих друзей и семью, сравнивая их со своими вымышленными идеалами. Иногда он может быть слишком импульсивным, но так же быстро успокаивается, как и раздражается. Петр отличается высокой интуицией и интеллектом и аналитическим умом.

- означает "скала", "камень". Он прямолинеен, поэтому у него почти нет друзей. Его легко обидеть, но со временем он научится принимать людей со всеми их недостатками. Он великий идеалист и практически никогда не поддается неудачам в жизни. Петр очень внимательно и тщательно выбирает своих друзей и семью, сравнивая их со своими вымышленными идеалами. Иногда он может быть слишком импульсивным, но так же быстро успокаивается, как и раздражается. Петр отличается высокой интуицией и интеллектом и аналитическим умом. Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.

Именины 23 сентября: женские имена

Ираида - означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других.

- означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других. Раиса - означает "беззаботная", "легкомысленная". Для многих она кажется такой милой, беспомощной и любезной, что никто и не подозревает, что за этим именем скрыта настоящая сильная личность. Раиса прагматична, последовательна, трудолюбива, умна и независима. Единственное, что может выявить ее характер, это резкие взрывы гнева и определенная поспешность и нетерпимость. Однако Раиса часто выступает в роли миротворца и дипломата, умело восстанавливая связи и мир между ссорящимися людьми.

Кто родился 23 сентября

Братья Валерий и Владимир Сидоренко , украинские боксеры, участники Олимпийских игр (Владимир - бронзовый призер);

, украинские боксеры, участники Олимпийских игр (Владимир - бронзовый призер); Оксана Гаджий , украинская поэтесса;

, украинская поэтесса; Вячеслав Малец, украинский детский писатель ("Голубой автобус", "Белина первого снега", "Осенние вьюги");

украинский детский писатель ("Голубой автобус", "Белина первого снега", "Осенние вьюги"); Роберт Бош , немецкий инженер, придумавший свечу возгорания, основатель фирмы "Bosch";

, немецкий инженер, придумавший свечу возгорания, основатель фирмы "Bosch"; Соломия Крушельницкая , известная украинская оперная певица, педагог;

, известная украинская оперная певица, педагог; Рэй Чарльз , американский певец, основатель стиля соул;

, американский певец, основатель стиля соул; Разумовский Алексей Кириллович , государственный деятель, граф. Сын украинского гетмана Кирилла Разумовского;

, государственный деятель, граф. Сын украинского гетмана Кирилла Разумовского; Октавиан Август , римский император, в честь которого назван восьмой месяц года.

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