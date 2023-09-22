УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Именины 23 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
22 сентября 2023, 13:50 обновлено 22 сентября, 13:50
В этот день именины празднуют женщины с редкосными именами - Ираида и Раиса.
День ангела 23 сентября 2023
День ангела 23 сентября 2023 / Коллаж Главред, фото flickr (NJ), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 23 сентября по новому православному календарю.

Именины 23 сентября: мужские имена

  • Андрей - означает "мужественный". Характер Андрея отмечается импульсивностью и непредсказуемостью. Сложно предугадать, что он сделает в следующий миг. Его внутренний мир очень сложен, хотя по его поведению этого можно не заметить. Он любит шутить и подталкивать других к смеху, всегда имеет позитивный настрой и умеет заряжать энергией всех вокруг.
  • Иван - означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.
  • Иннокентий - означает "невинный". Имя Иннокентий придает мужчине ум, элегантность и тонкость. Он отличается добрым, уравновешенным характером, порой даже немного молчаливым. Скромность и застенчивость делают его видимым как человека, предпочитающего уединение. Однако только близкие друзья узнают другую сторону Кеши - откровенного, общительного, дружелюбного и веселого. Иннокентий обладает богатым внутренним миром, но это также делает его уязвимым и иногда склонным к вспыльчивости. Мужчина обожает природу и животных, и часто у него есть верный пес, который становится его лучшим другом.
  • Николай - означает "марсов". Если вкратце описать Николая, то его главной чертой можно назвать выдержку и самообладание. Он настолько непоколебимо спокоен, что иногда может создаться впечатление дистанцирования, но это вовсе не так. Это одно из внешних проявлений его аналитического ума. Он, по сути, наблюдает за происходящим со стороны и лишь время от времени вмешивается. Для Николая работа имеет важное место в его жизни.
  • Петр - означает "скала", "камень". Он прямолинеен, поэтому у него почти нет друзей. Его легко обидеть, но со временем он научится принимать людей со всеми их недостатками. Он великий идеалист и практически никогда не поддается неудачам в жизни. Петр очень внимательно и тщательно выбирает своих друзей и семью, сравнивая их со своими вымышленными идеалами. Иногда он может быть слишком импульсивным, но так же быстро успокаивается, как и раздражается. Петр отличается высокой интуицией и интеллектом и аналитическим умом.
  • Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.

Именины 23 сентября: женские имена

  • Ираида - означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других.
  • Раиса - означает "беззаботная", "легкомысленная". Для многих она кажется такой милой, беспомощной и любезной, что никто и не подозревает, что за этим именем скрыта настоящая сильная личность. Раиса прагматична, последовательна, трудолюбива, умна и независима. Единственное, что может выявить ее характер, это резкие взрывы гнева и определенная поспешность и нетерпимость. Однако Раиса часто выступает в роли миротворца и дипломата, умело восстанавливая связи и мир между ссорящимися людьми.

Кто родился 23 сентября

  • Братья Валерий и Владимир Сидоренко, украинские боксеры, участники Олимпийских игр (Владимир - бронзовый призер);
  • Оксана Гаджий, украинская поэтесса;
  • Вячеслав Малец, украинский детский писатель ("Голубой автобус", "Белина первого снега", "Осенние вьюги");
  • Роберт Бош, немецкий инженер, придумавший свечу возгорания, основатель фирмы "Bosch";
  • Соломия Крушельницкая, известная украинская оперная певица, педагог;
  • Рэй Чарльз, американский певец, основатель стиля соул;
  • Разумовский Алексей Кириллович, государственный деятель, граф. Сын украинского гетмана Кирилла Разумовского;
  • Октавиан Август, римский император, в честь которого назван восьмой месяц года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

13:34 Украина
Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

12:44 Украина
На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на выходные

На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на выходные

12:20 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:50

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Козам - радость, Петухам - труд

13:34

Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

13:14

Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка

13:08

Еще один популярный российский актер собирается отправить сына на войну в Украине

12:57

"Так и тянет к "хорошим русским": Данилко получил на орехи в Сети за объятия с российским блогером

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
12:52

День весеннего равноденствия 2024: когда ждать короткие ночи и длинные дни после зимы

12:44

Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

12:42

Лунный календарь на октябрь 2023: опасный коридор затмений

12:37

"Ты квадратная": в сеть попало видео, как тренер публично унижала Кабаеву

Реклама
12:32

Глава МИД Польши назвал нынешнюю политику Украины "вредной и оскорбительной"

12:20

На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на выходные

11:54

"Какой ты воин? Куда ты идешь?": Харчишин рассказал, с каким сердцем отпускал сына в ВСУ

11:49

Продавал тепловизоры в интернете: на Житомирщине будут судить офицера

11:41

Какой праздник 23 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:33

Как заточить нож в домашних условиях: справитесь без помощи мужа

11:32

Три знака зодиака не смогут в это поверить: кто разбогатеет в октябре

11:22

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре: на какую сумму придется раскошелиться

11:11

На 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат – БогдановВидео

11:09

Favbet Foundation передал спецназовцам ВСУ внедорожник

10:37

Пора делать ревизию: сколько лет можно хранить домашнюю консервацию

Реклама
10:36

Светлана Лобода в Киеве разнесла вдребезги автоВидео

10:25

Эксперт спрогнозировал, до какой степени дойдет зерновой конфликт между Польшей и УкраинойВидео

10:23

"Для нас плохая новость": Жданов рассказал о ситуации с дронами и ракетами в РФ

10:03

Гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Деве - серьезный разговор, Тельцу - новые отношения

10:00

Кадыров на фоне слухов о своей смерти обнародовал новое видео: что с ним не так

09:52

"Есть комплексный план": ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города - ЗеленскийФото

09:39

В Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн: кому повезет и когда случится

09:35

Нацполиция и СБУ расследуют хищение бюджетных средств руководством КНУ им. Шевченко - СМИ

09:15

Зачем на шампуре спираль и петелька: по назначению их используют единицы

09:05

Что происходит с Польшеймнение

08:54

В Украине переписали ценники на важный в приготовлении еды продукт: что произошло

08:35

После США Зеленский прибыл в Канаду: о чем президент будет говорить с ТрюдоФотоВидео

08:12

ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Работино - ISW

08:07

Хватит готовить одну и ту же картошку: рецепт большого драника с сыром от Эктора Хименеса Браво

07:53

Зеленский рассказал о неожиданной договоренности с Байденом: о чем идет речьФото

07:20

США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн: что в него войдетФото

06:49

Первые танки Abrams доставят в Украину уже на следующей неделе - Байден

06:22

Две большие ошибки Кадыровамнение

04:33

Какой сегодня праздник 22 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:10

"Тебя ждет быстрая смерть": в Энгельсе угрожают пилотам РФ, которые бомбят Украину

Реклама
03:40

Почему магазинное молоко не скисает: неожиданный ответ, о котором знают не все

03:10

Эйдман рассказал, кто в РФ действительно заинтересован в устранении Путина от властиВидео

02:35

Несите огнетушитель: 60-летняя Деми Мур заявилась на модный показ без белья

02:05

Эксперт пояснил, почему у Путина есть план на случай бунтов в Чечне после Кадырова

01:36

Крымский мост ждут необратимые события: Коваленко спрогнозировал судьбу "детища" ПутинаВидео

00:35

Винник не вернется в Украину: продюсер рассказал про планы певца

21 сентября, четверг
23:59

Тишина должна быть в библиотеке: Бриджит Макрон и королеву Камиллу испугал громкий чихВидео

23:50

Зеленский встретился с Байденом в Белом доме: первые подробности

23:31

Прекращение поставок оружия Украине: Дуда прокомментировал слова Моравецкого

23:30

Элегантную Джоли подловили со взрослой биологической дочкой Вивьен

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять