Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 29 сентября по новому православному календарю.
Именины 29 сентября: мужские имена
Иван - означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.
Обычно Иван очень любит работать руками, но также может отличиться в интеллектуальной сфере. Из таких лиц получаются отличные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение у коллег и руководства.
Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.
Именины 29 сентября: женские имена
Согласно новому православному календарю, обладательницы женских имен не празднуют День ангела 29 сентября.
Кто родился 29 сентября
- Олег Верняев, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад;
- Андрей Шевченко, украинский футболист
- Олесь Янчук, украинский режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист Украины;
- Ласло Биро, журналист и изобретатель современной шариковой ручки;
- Иван Карпенко-Карый, драматург, один из корифеев украинского театра;
- Мигель де Сервантес, испанский новеллист, драматург и поэт, классик мировой литературы;
- Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец периода раннего барокко, основатель европейской реалистической живописи XVII века.
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