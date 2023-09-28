Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Празднуют День ангела только представители двух мужских имен - Ян и Иван.

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День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 29 сентября по новому православному календарю.

День ангела 29 вересня / Коллаж Главред, фото flickr (Julie Falk), Instagram (cute_baby_treasures_)

Именины 29 сентября: мужские имена

Иван - означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.

Обычно Иван очень любит работать руками, но также может отличиться в интеллектуальной сфере. Из таких лиц получаются отличные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение у коллег и руководства.

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Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.

Именины 29 сентября: женские имена

Согласно новому православному календарю, обладательницы женских имен не празднуют День ангела 29 сентября.

Кто родился 29 сентября

Олег Верняев , украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад;

, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад; Андрей Шевченко , украинский футболист

, украинский футболист Олесь Янчук , украинский режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист Украины;

, украинский режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист Украины; Ласло Биро , журналист и изобретатель современной шариковой ручки;

, журналист и изобретатель современной шариковой ручки; Иван Карпенко-Карый , драматург, один из корифеев украинского театра;

, драматург, один из корифеев украинского театра; Мигель де Сервантес , испанский новеллист, драматург и поэт, классик мировой литературы;

, испанский новеллист, драматург и поэт, классик мировой литературы; Микеланджело да Караваджо , итальянский живописец периода раннего барокко, основатель европейской реалистической живописи XVII века.

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