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Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
28 сентября 2023, 08:21
Празднуют День ангела только представители двух мужских имен - Ян и Иван.

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 29 сентября по новому православному календарю.

День ангела 29 вересня
День ангела 29 вересня / Коллаж Главред, фото flickr (Julie Falk), Instagram (cute_baby_treasures_)

Именины 29 сентября: мужские имена

Иван - означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.

Обычно Иван очень любит работать руками, но также может отличиться в интеллектуальной сфере. Из таких лиц получаются отличные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение у коллег и руководства.

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Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал". Ян обладает высокой целеустремленностью, при условии, что он выбирает цель, которая действительно его увлекает. В таком случае молодой человек способен преодолевать все трудности на своем пути. Он дружелюбен, однако старается не зависеть от других. Ему присуще умение убеждать людей в разных вопросах, что пригодно как в профессиональной деятельности, так и в межличностных отношениях. Ян обычно проявляет спокойствие и уравновешенность, и его сложно вывести из равновесия. Однако если кто-то его провоцирует, то можно ожидать всплеска негодования.

Именины 29 сентября: женские имена

Согласно новому православному календарю, обладательницы женских имен не празднуют День ангела 29 сентября.

Кто родился 29 сентября

  • Олег Верняев, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад;
  • Андрей Шевченко, украинский футболист
  • Олесь Янчук, украинский режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист Украины;
  • Ласло Биро, журналист и изобретатель современной шариковой ручки;
  • Иван Карпенко-Карый, драматург, один из корифеев украинского театра;
  • Мигель де Сервантес, испанский новеллист, драматург и поэт, классик мировой литературы;
  • Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец периода раннего барокко, основатель европейской реалистической живописи XVII века.

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День ангела именины
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