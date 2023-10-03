Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день именины празднуют обладатели 12-ти мужских имен.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 4 октября по новому православному календарю.
Именины 4 октября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей";
- Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";
- Валентин - в переводе означает "здоровый", "сильный";
- Василий - в переводе означает "царский", "царственный";
- Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада".
- Даниил - в переводе означает "Бог — мой судья", "Бог есть судь";
- Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
- Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
- Иосиф - в переводе означает "да приумножит Бог!";
- Константин - в переводе означает "постоянный", "стойкий";
- Лаврентий - в переводе означает "латинский", "римский";
- Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";
- Петр - в переводе означает "скала", "камень";
- Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 4 октября: женские имена
Согласно новому православному календарю, женщины 4 октября 2023 года именины не празднуют.
Кто родился 4 октября
- Сюзан Сарандон (настоящее имя Сюзан Эбигейл Томалинг), американская актриса, лауреат "Оскара";
- Крис Лоу, британский поп-певец (участник группы Pet Shop Boys);
- Алисия Силверстоун, американская киноактриса ("Возвращение из прошлого", "Бэтмен и Робин", "Настоящее преступление", "Няня");
- Елена Яценко, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр (2004);
- Дакота Джонсон, американская актриса и модель.
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