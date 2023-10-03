Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день именины празднуют обладатели 12-ти мужских имен.

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День ангела 4 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Gabriel Vasquez), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 4 октября по новому православному календарю.

Именины 4 октября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей";

- в переводе означает "защищающий людей"; Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";

- в переводе означает "мужественный", "мужчина"; Валентин - в переводе означает "здоровый", "сильный";

- в переводе означает "здоровый", "сильный"; Василий - в переводе означает "царский", "царственный";

- в переводе означает "царский", "царственный"; Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада".

- в переводе означает "велика сила" або "велика влада". Даниил - в переводе означает "Бог — мой судья", "Бог есть судь";

- в переводе означает "Бог — мой судья", "Бог есть судь"; Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";

- в переводе означает "посвящённый богине Деметре"; Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";

- в переводе означает "дар Бога", "Божья милость"; Иосиф - в переводе означает "да приумножит Бог!";

- в переводе означает "да приумножит Бог!"; Константин - в переводе означает "постоянный", "стойкий";

- в переводе означает "постоянный", "стойкий"; Лаврентий - в переводе означает "латинский", "римский";

- в переводе означает "латинский", "римский"; Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";

- в переводе означает "возвратившийся домой"; Петр - в переводе означает "скала", "камень";

- в переводе означает "скала", "камень"; Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 4 октября: женские имена

Согласно новому православному календарю, женщины 4 октября 2023 года именины не празднуют.

Кто родился 4 октября

Сюзан Сарандон (настоящее имя Сюзан Эбигейл Томалинг), американская актриса, лауреат "Оскара";

(настоящее имя Сюзан Эбигейл Томалинг), американская актриса, лауреат "Оскара"; Крис Лоу , британский поп-певец (участник группы Pet Shop Boys);

, британский поп-певец (участник группы Pet Shop Boys); Алисия Силверстоун , американская киноактриса ("Возвращение из прошлого", "Бэтмен и Робин", "Настоящее преступление", "Няня");

, американская киноактриса ("Возвращение из прошлого", "Бэтмен и Робин", "Настоящее преступление", "Няня"); Елена Яценко , украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр (2004);

, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр (2004); Дакота Джонсон , американская актриса и модель.

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