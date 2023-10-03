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Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
3 октября 2023, 07:46 обновлено 3 октября, 07:46
В этот день именины празднуют обладатели 12-ти мужских имен.
День ангела 4 октября
День ангела 4 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Gabriel Vasquez), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 4 октября по новому православному календарю.

Именины 4 октября: мужские имена

  • Александр - в переводе означает "защищающий людей";
  • Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";
  • Валентин - в переводе означает "здоровый", "сильный";
  • Василий - в переводе означает "царский", "царственный";
  • Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада".
  • Даниил - в переводе означает "Бог — мой судья", "Бог есть судь";
  • Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
  • Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
  • Иосиф - в переводе означает "да приумножит Бог!";
  • Константин - в переводе означает "постоянный", "стойкий";
  • Лаврентий - в переводе означает "латинский", "римский";
  • Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";
  • Петр - в переводе означает "скала", "камень";
  • Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 4 октября: женские имена

Согласно новому православному календарю, женщины 4 октября 2023 года именины не празднуют.

Кто родился 4 октября

  • Сюзан Сарандон (настоящее имя Сюзан Эбигейл Томалинг), американская актриса, лауреат "Оскара";
  • Крис Лоу, британский поп-певец (участник группы Pet Shop Boys);
  • Алисия Силверстоун, американская киноактриса ("Возвращение из прошлого", "Бэтмен и Робин", "Настоящее преступление", "Няня");
  • Елена Яценко, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр (2004);
  • Дакота Джонсон, американская актриса и модель.

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День ангела именины
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