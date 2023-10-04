Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день именины празднуют девушки и женщины с именем Прасковья.

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День ангела 5 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Stefan Andersson), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 5 октября по новому православному календарю.

Именины 5 октября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей";

- в переводе означает "защищающий людей"; Вениамин - в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын";

- в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын"; Кузьма - в переводе означает "мир";

- в переводе означает "мир"; Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";

- в переводе означает "блаженный", "счастливый"; Мартин - в переводе означает "Марс";

- в переводе означает "Марс"; Николай - в переводе означает "победитель народов".

- в переводе означает "победитель народов". Петр - в переводе означает "скала", "камень".

Именины 5 октября: женские имена

Прасковья - в переводе означает "пятница", "канун праздника (субботы)". Женщины, носящие имя Прасковья, обычно проявляют такие характеристики, как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не переносит лжи и может быть строгой по отношению к тем, кто ей врет. Она также оценивает других людей по тем же критериям. Ей не важно их социальное или служебное положение, но она очень ценит доброту, честность и порядочность. Прасковья также требовательна и самокритична к себе. Ее прямолинейность иногда смягчается ее чувством юмора.

Девушки, рожденные зимой или осенью и носящие имя Прасковья, часто бывают скрытыми и не раскрываются полностью даже перед близкими подругами. Тем не менее, им можно доверить любую тайну.

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Кто родился 5 октября

Джесси Айзенберг, американский актер театра и кино, писатель, драматург;

американский актер театра и кино, писатель, драматург; Кейт Уинслет, британская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и другие;

британская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и другие; Гай Пирс, британский и австралийский актер и музыкант, лауреат "Эмми";

британский и австралийский актер и музыкант, лауреат "Эмми"; Дени Дидро, французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист;

французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист; Богдан-Игорь Антонич , украинский поэт, прозаик;

, украинский поэт, прозаик; Александр Воробьев , украинский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр.

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