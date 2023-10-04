Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 5 октября по новому православному календарю.
Именины 5 октября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей";
- Вениамин -в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын";
- Кузьма - в переводе означает "мир";
- Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";
- Мартин - в переводе означает "Марс";
- Николай - в переводе означает "победитель народов".
- Петр - в переводе означает "скала", "камень".
Именины 5 октября: женские имена
Прасковья - в переводе означает "пятница", "канун праздника (субботы)". Женщины, носящие имя Прасковья, обычно проявляют такие характеристики, как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не переносит лжи и может быть строгой по отношению к тем, кто ей врет. Она также оценивает других людей по тем же критериям. Ей не важно их социальное или служебное положение, но она очень ценит доброту, честность и порядочность. Прасковья также требовательна и самокритична к себе. Ее прямолинейность иногда смягчается ее чувством юмора.
Девушки, рожденные зимой или осенью и носящие имя Прасковья, часто бывают скрытыми и не раскрываются полностью даже перед близкими подругами. Тем не менее, им можно доверить любую тайну.
Кто родился 5 октября
- Джесси Айзенберг, американский актер театра и кино, писатель, драматург;
- Кейт Уинслет, британская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и другие;
- Гай Пирс, британский и австралийский актер и музыкант, лауреат "Эмми";
- Дени Дидро, французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист;
- Богдан-Игорь Антонич, украинский поэт, прозаик;
- Александр Воробьев, украинский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр.
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