Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Именины празднуют также женщины с очень редкостным именем - Текла или Фекла.

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День ангела 7 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Rig0), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 6 октября по новому православному календарю.

Именины 7 октября: мужские имена

Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";

Антон - в переводе означает "состязающийся" или "вступающий в бой";

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Василий - в переводе означает "царский", "царственный";

Виталий - в переводе означает "жизненный";

Владислав - в переводе означает "царить", "господствовать";

Давид - в переводе означает "возлюбленный", "любимый";

Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";

Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";

Сергей - в переводе означает"высокий", "знатный";

Степан - в переводе означает "венок", "венец", "корона", "диадема".

Именины 7 октября: женские имена

Текла - означает "Слава Божья". Характер Феклы является сложным и противоречивым, что частично наследуется от её отца. Девушки с этим именем обычно обладают сильной волей и редко поддаются чужому влиянию. Они принципиальны и бывают насмешливыми. Внешне они могут казаться спокойными и равнодушными, но внутри горят страстью - они творческие и эмоциональные, обладают талантом. Они также обладают яркой харизмой и часто проявляют себя как женщины с мужественным характером. Феклы строят свои моральные принципы и строго придерживаются их. Однако, есть и некоторые отрицательные черты - склонность к замкнутости, изменчивость, своенравие, недостаток самодисциплины и неорганизованность.

Кто родился 7 октября

Валерий Марченко , украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик;

, украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик; Геннадий Брежнев , украинский поэт;

, украинский поэт; Меркурий Бригинский , святой игумен, преподобный УПЦ КП;

, святой игумен, преподобный УПЦ КП; Левко Мациевич , первый летчик-украинец;

, первый летчик-украинец; Эдгар Аллан По , американский писатель.

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