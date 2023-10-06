Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 6 октября по новому православному календарю.
Именины 7 октября: мужские имена
Андрей - в переводе означает "мужественный", "мужчина";
Антон - в переводе означает "состязающийся" или "вступающий в бой";
Василий - в переводе означает "царский", "царственный";
Виталий - в переводе означает "жизненный";
Владислав - в переводе означает "царить", "господствовать";
Давид - в переводе означает "возлюбленный", "любимый";
Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";
Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";
Сергей - в переводе означает"высокий", "знатный";
Степан - в переводе означает "венок", "венец", "корона", "диадема".
Именины 7 октября: женские имена
Текла - означает "Слава Божья". Характер Феклы является сложным и противоречивым, что частично наследуется от её отца. Девушки с этим именем обычно обладают сильной волей и редко поддаются чужому влиянию. Они принципиальны и бывают насмешливыми. Внешне они могут казаться спокойными и равнодушными, но внутри горят страстью - они творческие и эмоциональные, обладают талантом. Они также обладают яркой харизмой и часто проявляют себя как женщины с мужественным характером. Феклы строят свои моральные принципы и строго придерживаются их. Однако, есть и некоторые отрицательные черты - склонность к замкнутости, изменчивость, своенравие, недостаток самодисциплины и неорганизованность.
Кто родился 7 октября
- Валерий Марченко, украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик;
- Геннадий Брежнев, украинский поэт;
- Меркурий Бригинский, святой игумен, преподобный УПЦ КП;
- Левко Мациевич, первый летчик-украинец;
- Эдгар Аллан По, американский писатель.
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