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Как плести венок на Ивана Купала: приметы и обряды

6 июля 2021, 15:39

Чтобы выполнить желание на Ивана Купала, сначала нужно удачно сплести веночек.

Венок на Ивана Купала
Венок на Ивана Купала / Dnepr.press

В ночь с 6 на 7 июля ежегодно отмечается праздник Ивана Купала. А венок - один из самых давних традиций этого праздника.

На венках гадают и определяют, какая будет судьба у девушки и когда она выйдет замуж. Однако, для того, чтобы выполнить такое гадание, сначала нужно удачно сплести веночек.

Из каких цветов плетут венки на Ивана Купала

Обычай плетения венка из цветов на Ивана Купала был и является более популярным среди девушек. Важно также выбрать правильные цветы, а их должно быть двенадцать разновидностей. Цветы для венка обычно собирали на рассвете, когда они еще были едва открытыми, чтобы сохранить их свежими и неувядшими.

Обычно купальский венок состоял из травы под названием:

  • Иван-да-Марья,
  • лопуха,
  • медвежьего уха,
  • богородицкой травы,
  • мальва - которая означала девичью чистоту;
  • калина - которая символизировала здоровье;
  • бархатцы – символ верности;
  • ромашки – ассоциировались с простотой;
  • тысячелистник в венке - означал желание связать судьбу с любимым,
  • бессмертник – долгую жизнь;
  • маки символизировали - надежду;
  • хмель – ясный ум;
  • незабудки вплетали замужние девушки, которые желали стабильности в отношениях;
  • любисток использовали те, кто хотел привлечь внимание мужского пола;
  • василек символизирует нежность;
  • барвинок – вечную любовь.

Как сплести венок на Ивана Купала

Есть много техник и способов, чтобы сплести красивый веночек на праздник Ивана Купала.

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Сначала нужно отобрать свежие гибкие цветы, из которых будет плестись венок. К слову, не надо обрывать листья цветов, так ваш веночек станет объемнее и богаче.

Приметы на Ивана Купала 2021

Пуская венок на воду, девушки смотрели, в какую сторону он поплывет. Считалось, что именно оттуда и прибудет любимый. Однако, если венок прибивался к берегу или плыл в центре водоема, то по приметам, девушке еще не скоро суждено было выйти замуж. Если же венок утонул, то это означало, что отношения в паре подошли к завершению.

Также на купальские венки ставили свечи. Верили, если свеча будет долго гореть, то владелица венка будет иметь долгую жизнь.

Цветы на венке начали увядать до того, как его положили в воду, – у девушки, которая его плела, могут быть проблемы со здоровьем.

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Ивана Купала приметы
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