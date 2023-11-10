Какой праздник завтра 11 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 11 ноября.
Что произошло 11 ноября в истории – Украина и мир
1702 год - отряд запорожских казаков освободил от осады Речи Посполитой Белую Церковь.
1830 год - провозглашено государство Бельгия.
1859 год - в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".
1952 год - В Калифорнии продемонстрировано действие первого видеомагнитофона.
1973 год - Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.
1978 год - Министерство образования УССР издало директиву: "Совершенствовать изучение русского языка в общеобразовательных школах республики" (усиление русификации).
1983 год - студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.
2022 год - освобождение Херсона от российской оккупации.
Какой праздник 11 ноября в Украине
- Всемирный день шопинга
- Всемирный день оригами
- Международный день энергосбережения
- День памяти погибших в Первой мировой войне
Кто празднует именины 11 ноября
Согласно новому церковному календарю 11 ноября в Украине именины празднуют: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания
Какой сегодня церковный праздник 11 ноября
11 ноября по церковному календарю отмечается день памяти Феодора Студита. Родившись в семье чиновника, он получил качественное образование. Влияние своего дяди, игумена монастыря, побудило молодого человека к постригу. Вместе с Феодором свою жизнь после пострига начала его молодая супруга Анна. С течением времени Феодор сам стал игуменом, заслужив славу благочестивого аскета. Он неоднократно выступал против пороков правителей и защищал святыни. В конце VIII века Феодор основал Студийский монастырь, где сформулировал строгий устав, вместе со своими учениками.
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