Какой праздник завтра 11 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 11 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (Daniel R. Blume), livejournal.com (diomedes2)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 11 ноября.

Что произошло 11 ноября в истории – Украина и мир

1702 год - отряд запорожских казаков освободил от осады Речи Посполитой Белую Церковь.

1830 год - провозглашено государство Бельгия.

видео дня

1859 год - в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".

1952 год - В Калифорнии продемонстрировано действие первого видеомагнитофона.

1973 год - Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.

1978 год - Министерство образования УССР издало директиву: "Совершенствовать изучение русского языка в общеобразовательных школах республики" (усиление русификации).

1983 год - студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.

2022 год - освобождение Херсона от российской оккупации.

Какой праздник 11 ноября в Украине

Всемирный день шопинга

Всемирный день оригами

Международный день энергосбережения

День памяти погибших в Первой мировой войне

Кто празднует именины 11 ноября

Согласно новому церковному календарю 11 ноября в Украине именины празднуют: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания

Какой сегодня церковный праздник 11 ноября

11 ноября по церковному календарю отмечается день памяти Феодора Студита. Родившись в семье чиновника, он получил качественное образование. Влияние своего дяди, игумена монастыря, побудило молодого человека к постригу. Вместе с Феодором свою жизнь после пострига начала его молодая супруга Анна. С течением времени Феодор сам стал игуменом, заслужив славу благочестивого аскета. Он неоднократно выступал против пороков правителей и защищал святыни. В конце VIII века Феодор основал Студийский монастырь, где сформулировал строгий устав, вместе со своими учениками.

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