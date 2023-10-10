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Какой праздник завтра 11 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
10 октября 2023, 07:53 обновлено 10 октября, 07:53
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 11 октября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой сегодня церковный праздник
Какой сегодня церковный праздник / Коллаж Главред, фото Википедия, flickr (Donnie Ray Jones)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 11 октября.

Что произошло 11 октября в истории – Украина и мир

1138 год - землетрясение в Алеппо унесло жизни 230 тысяч человек;

1881 год - американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку;

видео дня

1891 год - в Стокгольме открыт первый этнографический музей под открытым небом;

1899 год - началась Вторая англо-бурская война;

1921 год - на Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от русской православной церкви Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

2018 год - Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Какой праздник 11 октября в мире

Праздники в мире:

  • Международный день девочек;
  • Международный день борьбы за отмену смертной казни;
  • Всемирный день паллиативной и хосписной помощи;
  • Всемирный день борьбы с ожирением;

Какой сегодня церковный праздник 11 октября

Согласно новому церковному календарю, 11 октября празднуют апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов.

Святой апостол Филипп был одним из семидесяти учеников и родился в Кесарии Палестинской. После Святого Духа снизошедшего на апостолов, он был избран для служения диакона в Иерусалимской Церкви. Ему было поручено управлять приношениями верующих и заботиться о нуждающихся, включая вдов и сирот. Однако, когда начались гонения и иудеи убили первомученика Стефана, апостол Филипп был вынужден покинуть Иерусалим.

Он переехал в Самарию, где успешно проповедовал христианство. Святой апостол Филипп неутомимо распространял Божественное учение во многих странах на Ближнем Востоке, расположенных рядом с Палестиной.

Также завтра празднуют преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского. Родился в 778 году в Иерусалиме в семье пресвитера Ионы. Старшим братом его был преподобный Феодор Начертанный. С раннего детства избегал детских забав и любил посещать церковные службы. Оба брата были отданы на обучение пресвитеру в Лавре святого Саввы, и впоследствии оба приняли там иночество. Когда император-иконоборец Лев V Армянин, изгнав благочестивого царя Михаила I Рангава, стал покровительствовать иконоборческой ереси, патриарх Иерусалимский послал обоих братьев в Константинополь для защиты Православия. Прибыв в столицу, святые исповедники смело выступали в защиту иконопочитания. В словесном состязании Лев V был посрамлён. Он приказал нещадно бить обоих братьев, а потом сослал их в заточение и строго запретил помогать им в чём-либо. Святым пришлось вынести заточение, голод, тяжкие муки. Феодора посадили в темницу, где он и скончался, а Феофана отправили в ссылку.

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