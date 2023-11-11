Какой праздник завтра 12 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 12 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото freepik, Instagram (pravoslavnyikalendar)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 12 ноября.

Что произошло 12 ноября в истории – Украина и мир

1918 год - Австрия была провозглашена республикой.

1922 год - открыли Киевскую картинную галерею.

видео дня

1967 год - в Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинцев.

1982 год - Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Владимирович Андропов.

2001 год - в Нью-Йорке разбился самолет Airbus A300, погибли 265 человек - 260 на борту и 5 на земле.

Какой праздник 12 ноября в мире

Международный день эргономики

Всемирный день борьбы с пневмонией

Кто празднует именины 12 ноября

Согласно новому церковному календарю 12 ноября в Украине именины празднуют: Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Александр, Афанасий, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Какой сегодня церковный праздник 12 ноября

12 ноября по новому календарю отмечается день памяти чудотворной Киккской иконы Божией Матери "Милостивая". Эта икона, созданная, как считается, апостолом Лукой, находится в Киккском монастыре на Кипре с конца XI века. Особенностью изображения является Младенец Христос, играющий на руках у Марии. Икона покрыта золотой завесой, скрывающей образы, и считается, что те, кто пытались её открыть, подвергались наказанию. Икона "Милостивая" прославилась чудесами, такими как исцеление и защита от стихий, и имеет копию в Украине, в Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачево.

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