Какой праздник завтра 12 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 12 ноября.
Что произошло 12 ноября в истории – Украина и мир
1918 год - Австрия была провозглашена республикой.
1922 год - открыли Киевскую картинную галерею.
1967 год - в Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинцев.
1982 год - Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Владимирович Андропов.
2001 год - в Нью-Йорке разбился самолет Airbus A300, погибли 265 человек - 260 на борту и 5 на земле.
Какой праздник 12 ноября в мире
- Международный день эргономики
- Всемирный день борьбы с пневмонией
Кто празднует именины 12 ноября
Согласно новому церковному календарю 12 ноября в Украине именины празднуют: Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Александр, Афанасий, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.
Какой сегодня церковный праздник 12 ноября
12 ноября по новому календарю отмечается день памяти чудотворной Киккской иконы Божией Матери "Милостивая". Эта икона, созданная, как считается, апостолом Лукой, находится в Киккском монастыре на Кипре с конца XI века. Особенностью изображения является Младенец Христос, играющий на руках у Марии. Икона покрыта золотой завесой, скрывающей образы, и считается, что те, кто пытались её открыть, подвергались наказанию. Икона "Милостивая" прославилась чудесами, такими как исцеление и защита от стихий, и имеет копию в Украине, в Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачево.
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