Какой праздник завтра 12 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 12 октября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня церковный праздник / Коллаж Главред, фото Википедия, azbyka

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 12 октября.

Что произошло 12 октября в истории – Украина и мир

1492 год - экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Этот день считается официальной датой "открытия Америки";

- экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Этот день считается официальной датой "открытия Америки"; 1810 год - первый Октоберфест: жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской;

- первый Октоберфест: жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской; 1822 год - Педру I провозглашен императором Бразильской империи, Бразилия получает независимость от Португалии;

- Педру I провозглашен императором Бразильской империи, Бразилия получает независимость от Португалии; 1901 год - Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию президента США Белым домом;

- Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию президента США Белым домом; 2010 год - катастрофа на железнодорожном переезде в Никопольском районе, 45 погибших, крупнейшее ДТП в истории независимой Украины.

Какой праздник 12 октября в мире

Праздники в мире:

День Колумба;

День свободомыслия;

День шести миллиардов;

День тушёной свинины;

Международный день дайвера.

Какой сегодня церковный праздник 12 октября

Согласно новому церковному календарю, 12 октября 2023 года в Украине отмечают День мучеников Прова, Тараха и Андроника.

видео дня

В 304 году в городе Тарсе, расположенном в Киликийской области, святые мученики Пров, Тарах и Андроник понесли страдания ради своей веры в Христа. Когда язычники предложили им пожертвовать идолам святого Тараха, старый воин откликнулся, что он приносит жертву Единому и Истинному Богу с чистым сердцем. Увидев непоколебимость святых в исповедании истинной веры, проконсул подверг их пыткам. Святой Пров, обращаясь к идолопоклонникам, говорил: "Когда мое тело страдает - моя душа приобретает исцеление и оживление". Истязатели применили к великомученикам самые жестокие пытки, а затем разрубили тела святых на части. Христиане тайно собрали останки мучеников и похоронили их.

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