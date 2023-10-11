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Какой праздник завтра 12 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
11 октября 2023, 07:10
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 12 октября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой праздник завтра 12 октября: день в мировой и украинской истории, церкви
Какой сегодня церковный праздник / Коллаж Главред, фото Википедия, azbyka

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 12 октября.

Что произошло 12 октября в истории – Украина и мир

  • 1492 год - экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Этот день считается официальной датой "открытия Америки";
  • 1810 год - первый Октоберфест: жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской;
  • 1822 год - Педру I провозглашен императором Бразильской империи, Бразилия получает независимость от Португалии;
  • 1901 год - Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию президента США Белым домом;
  • 2010 год - катастрофа на железнодорожном переезде в Никопольском районе, 45 погибших, крупнейшее ДТП в истории независимой Украины.

Какой праздник 12 октября в мире

Праздники в мире:

  • День Колумба;
  • День свободомыслия;
  • День шести миллиардов;
  • День тушёной свинины;
  • Международный день дайвера.

Какой сегодня церковный праздник 12 октября

Согласно новому церковному календарю, 12 октября 2023 года в Украине отмечают День мучеников Прова, Тараха и Андроника.

видео дня

В 304 году в городе Тарсе, расположенном в Киликийской области, святые мученики Пров, Тарах и Андроник понесли страдания ради своей веры в Христа. Когда язычники предложили им пожертвовать идолам святого Тараха, старый воин откликнулся, что он приносит жертву Единому и Истинному Богу с чистым сердцем. Увидев непоколебимость святых в исповедании истинной веры, проконсул подверг их пыткам. Святой Пров, обращаясь к идолопоклонникам, говорил: "Когда мое тело страдает - моя душа приобретает исцеление и оживление". Истязатели применили к великомученикам самые жестокие пытки, а затем разрубили тела святых на части. Христиане тайно собрали останки мучеников и похоронили их.

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