Какой праздник завтра 12 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 12 октября.
Что произошло 12 октября в истории – Украина и мир
- 1492 год - экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Этот день считается официальной датой "открытия Америки";
- 1810 год - первый Октоберфест: жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской;
- 1822 год - Педру I провозглашен императором Бразильской империи, Бразилия получает независимость от Португалии;
- 1901 год - Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию президента США Белым домом;
- 2010 год - катастрофа на железнодорожном переезде в Никопольском районе, 45 погибших, крупнейшее ДТП в истории независимой Украины.
Какой праздник 12 октября в мире
Праздники в мире:
- День Колумба;
- День свободомыслия;
- День шести миллиардов;
- День тушёной свинины;
- Международный день дайвера.
Какой сегодня церковный праздник 12 октября
Согласно новому церковному календарю, 12 октября 2023 года в Украине отмечают День мучеников Прова, Тараха и Андроника.
В 304 году в городе Тарсе, расположенном в Киликийской области, святые мученики Пров, Тарах и Андроник понесли страдания ради своей веры в Христа. Когда язычники предложили им пожертвовать идолам святого Тараха, старый воин откликнулся, что он приносит жертву Единому и Истинному Богу с чистым сердцем. Увидев непоколебимость святых в исповедании истинной веры, проконсул подверг их пыткам. Святой Пров, обращаясь к идолопоклонникам, говорил: "Когда мое тело страдает - моя душа приобретает исцеление и оживление". Истязатели применили к великомученикам самые жестокие пытки, а затем разрубили тела святых на части. Христиане тайно собрали останки мучеников и похоронили их.
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