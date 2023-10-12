Какой праздник завтра 13 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 13 октября.
Что произошло 13 октября в истории – Украина и мир
- 1792 год - в Вашингтоне началось строительство Белого дома;
- 1875 год - открыт Черновицкий университет;
- 1884 год - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана;
- 1957 год - в СССР осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. В 1967 Международной федерацией астронавтики эта дата провозглашена Днем начала космической эры человечества.
- 1948 год - завершено строительство газопровода Дашава-Киев;
- 1992 год - в должности премьер-министра Украины утвержден Леонид Кучма;
- 1998 год - НАТО предъявил Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.
Какой праздник 13 октября в мире
Праздники в мире:
- Всемирный день зрения;
- Всемирный день зомби;
- Международный день костюма;
- Всемирный день без бюстгалтера.
- Международный день по уменьшению опасности бедствий
Какой сегодня церковный праздник 13 октября
Согласно новому церковному календарю, 13 октября 2023 года в Украине отмечают День священномучеников Карпа, Папиллы и Агафоники.
В эпоху гонений на христиан, под началом императора Декия в III веке, святые мученики Карп, диакон Папила, а также Агафодор и Агафоника, сестра Папилы, были подвергнуты страшным испытаниям. Губернатор области, где проживали святые, узнал о том, что Карп и Папила не участвовали в языческих обрядах. В ответ на это, он приказал арестовать их и попытался убедить их принять римскую веру. Однако святые настойчиво отказались.
Тогда судья приказал обнажить святых мучеников и приковать их в железных цепях, чтобы публично уничижать их по улицам города. Затем он приказал привязать их к коням и тащить из Фиатиры в соседний город Сарды. Карп и Папилла добровольно последовали за Агафодором и Агафоникой. В Сардах Агафодора мучили до смерти, используя воловьи жилы. А Карпу, Папилле и Агафонике были отрублены головы за веру.
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