Какой праздник завтра 18 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 18 ноября.
Что произошло 18 ноября в истории – Украина и мир
1654 год - началась оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой.
1775 год - Указом императрицы Екатерины II в Российской империи введено разделение на губернии.
1918 год - Провозглашена независимость Латвийской Республики; первым главой правительства избран Карлис Улманис.
1935 год - в Риге открыт Монумент Свободы
1978 год - в джунглях Гаяны около 1000 участников секты "Храм Народов" покончили жизнь самоубийством
2007 год - в результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. Засядько" (Донецк) погибли 100 горняков
Какой праздник 18 ноября в мире и Украине
Праздники в Украине:
- День сержанта Вооружённых сил Украины
Праздники в мире:
- День провозглашения Латвийской Республики
- Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам
Кто празднует именины 18 ноября
Согласно новому церковному календарю 18 ноября в Украине именины празднуют: Николай и Роман.
Какой сегодня церковный праздник 18 ноября
Согласно новому церковному календарю 18 ноября - день памяти святых Платона и Романа. Святой Платон был первым епископом Афонского монастыря, а святой Роман – пресвитером и писателем. Их жизнь и деятельность связаны с распространением христианства и служением вере.
Этот день отмечается как время воспоминания о подвигах и духовном наследии святых Платона и Романа. Христиане молятся и приносят благодарность за их преданность вере, жертвенность и пример в жизни по следам Христа. Памятная дата напоминает о важности веры, любви и служения ближнему, поощряя последователей идти по пути духовного совершенствования.
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