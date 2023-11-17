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Какой праздник завтра 18 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
17 ноября 2023, 10:13
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 18 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото Новинарня, dnpr.com.ua

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 18 ноября.

Что произошло 18 ноября в истории – Украина и мир

1654 год - началась оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой.

1775 год - Указом императрицы Екатерины II в Российской империи введено разделение на губернии.

видео дня

1918 год - Провозглашена независимость Латвийской Республики; первым главой правительства избран Карлис Улманис.

1935 год - в Риге открыт Монумент Свободы

1978 год - в джунглях Гаяны около 1000 участников секты "Храм Народов" покончили жизнь самоубийством

2007 год - в результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. Засядько" (Донецк) погибли 100 горняков

Какой праздник 18 ноября в мире и Украине

Праздники в Украине:

  • День сержанта Вооружённых сил Украины

Праздники в мире:

  • День провозглашения Латвийской Республики
  • Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам

Кто празднует именины 18 ноября

Согласно новому церковному календарю 18 ноября в Украине именины празднуют: Николай и Роман.

Какой сегодня церковный праздник 18 ноября

Согласно новому церковному календарю 18 ноября - день памяти святых Платона и Романа. Святой Платон был первым епископом Афонского монастыря, а святой Роман – пресвитером и писателем. Их жизнь и деятельность связаны с распространением христианства и служением вере.

Этот день отмечается как время воспоминания о подвигах и духовном наследии святых Платона и Романа. Христиане молятся и приносят благодарность за их преданность вере, жертвенность и пример в жизни по следам Христа. Памятная дата напоминает о важности веры, любви и служения ближнему, поощряя последователей идти по пути духовного совершенствования.

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