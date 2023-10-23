Какой праздник завтра 24 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 24 октября, и какие события в этот день произошли раньше

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (Focal Foto), Википедия

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 24 октября.

Что произошло 24 октября в истории – Украина и мир

1901 год - 43-летняя вдова Анна Тейлор стала первым человеком, который успешно спустился вниз по Ниагарскому водопаду в бочке.

1929 год - Черный четверг и начало Великой депрессии.

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1941 год - немецкая армия вошла в Харьков.

1945 год - торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

1991 год - Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины.

1993 год - в соборе Святой Софии в Киеве осуществлена интронизация Владимира Романюка, избранного Патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

1999 год - в Рогатине открыт памятник украинке Роксолане, жене османского султана Сулеймана I Великолепного

Какой праздник 24 октября в мире

День Організації Об'єднаних Націй;

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом;

Всесвітній день інформації про розвиток.

Кто празднует именины 24 октября

День ангела 24 октября согласно новому церковному календарю празднуют: Александр, Иларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

Какой сегодня церковный праздник 24 октября

Согласно новому церковному календарю 24 октября в Украине празднуют: мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Святой Ареф был одним из ближайших сторонников святого митрополита Симеона и также подвергся преследованиям за веру во Христа.

Преподобные Арефа, Сисой и Феофил, затворники Печерские провели всю жизнь в затворе, в сокрушении и раскаянии о грехах, отрекшись от всего земного.

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" почитается ПЦУ как чудотворная. Она известна в разных списках. На иконе изображена Богоматерь в сиянии мандорлы, окруженная болезненными и истощенными людьми, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имени.

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