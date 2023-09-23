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Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
23 сентября 2023, 09:23 обновлено 23 сентября, 09:26
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 24 сентября, и какие события в этот день произошли раньше.
Церковный праздник 24 сентября
Церковный праздник 24 сентября / Коллаж Главред, фото pravlife.org, flickr (Wayne Butterworth)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 24 сентября.

Что произошло 24 сентября в истории – Украина и мир

24 сентября 1989 года - Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею и вернул ему "право быть законным сыном церкви";

24 сентября 1993 года - Минюст Украины зарегистрировал Организацию Украинских Националистов (ОУН), председатель - последний Президент Украины в изгнании М. Плавюк;

видео дня

24 сентября 1995 года - Украина отклонила предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;

24 сентября 1998 года - в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку;

24 сентября 2004 года - во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске было совершено "яичное покушение" на Виктора Януковича.

Какой праздник 24 сентября в Украине и мире

Праздники в мире:

  • Всемирный день моря.

Какой сегодня церковный праздник 24 сентября

По новому церковному календарю 24 сентябряпразднуют первомученицы равноапостольной Теклы. Святая Фекла уважается в различных христианских конфессиях, особенно на Востоке. Она признается равноценной апостолам благодаря ее значимой роли в распространении Евангелия. Также она признана покровительницей девственности и целомудрия, а также защитницей от болезней и опасностей.

Святая Фекла стала одной из первых христианских мучениц, следуя за апостолом Павлом и проповедуя Евангелие в разных странах. Ее жизнь была описана в апокрифическом произведении "Деяния Павла и Текли", составленном во II веке. Согласно этому источнику, Текла родилась в городе Иконии (современная Турция) и была обручена с богатым и привлекательным юношей Фамиром. Однажды она услышала проповедь Павла о святочестии и целомудрии, и в ней пробудилась вера в Христа. Оставив свой дом, она присоединилась к Павлу, который взял ее под свою защиту как свою духовную дочь.

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