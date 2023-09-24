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Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
24 сентября 2023, 07:47 обновлено 24 сентября, 07:47
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 25 сентября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой праздник 25 сентября
Какой праздник 25 сентября / Коллаж Главред, фото Ortox, flickr (Kurt Stocker)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 25 сентября.

Что произошло 25 сентября в истории – Украина и мир

25 сентрября 1989 года - Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным;

25 сентрября 1992 года - открыт канал Рейн-Майн-Дунай, который соединил Черное и Северное моря;

видео дня

25 сентрября 2020 года - авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в результате которой погибли 26 человек.

Какой праздник 25 сентября в Украине и мире

Праздники в мире:

  • Всемирный день мечты;
  • Всемирный день фармацевта;
  • День комиксов День комиксов.

Праздники в Украине:

  • Сергей Капустник или Курятник

Какой сегодня церковный праздник 25 сентября

Согласно новому православному календарю, 25 сентября празднуют преподобной Ефросинии Александрийской.

Преподобная Евфросиния родилась в Александрии в начале V века в семье знатных и состоятельных родителей. Воспитывал девочку ее отец, Пафнутий, человек глубокой веры и набожный христианин. Когда Евфросинии исполнилось 18 лет, ее отец решил устроить ей брак. Он обратился к своему духовному наставнику в монастыре, чтобы получить благословение на брак своей дочери. Игумен поговорил с Евфросинией и согласился, но сама святая Евфросиния мечтала о монашеской жизни. Тайно приняв пострижение от странника-инока, она покинула дом родителей и решила посвятить себя монашеству, стремясь к уединению и молитве.

Боясь, что ее отец может обнаружить ее в женском монастыре, она решила принять мужское имя Измарагд и отправилась в тот же монастырь, который она часто посещала вместе с отцом. В уединенной келье, посвященной молитве и труду, святая Евфросиния провела 38 лет, достигнув высокой духовной совершенности.

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