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Какой сегодня праздник 18 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
18 сентября 2023, 07:02
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Рассказываем о том, что украинцы празднуют 18 сентября и какие события в этот день произошли раньше.
Церковне свято 18 вересня
Церковный праздник 18 сентября / Коллаж Главред, фото pravlife.org, Instagram (v_o_l_k_ohotnik)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 17 сентября.

Что произошло 18 сентября в истории - Украина и мир

18 сентября 1934 года Советский Союз стал 59-м членом Лиги Наций. Однако через 5 лет, после нападения на Финляндию, СССР был исключен из Лиги Наций.

18 сентября 1965 года остров Хортица в Запорожье объявили государственным заповедником.

видео дня

18 сентября 1973 года Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика были приняты в ООН.

18 сентября 1997 года зарегистрировали домен Google.com.

Какой праздник 18 сентября в Украине и мире

Праздники в Украине:

  • День города Лубны;
  • День города Миргород.

Праздники в мире:

  • Всемирный день бамбука;
  • Международный день равной оплаты труда;
  • Национальный день чизбургера;

Какой сегодня церковный праздник 18 сентября

Согласно новому церковному календарю, 18 сентября - праздник Молченской иконы Божьей Матери. История этой иконы связана с ее явлением в начале XIV века, после разрушительного нападения татар на киевские земли. Два монаха прибыли в землю Путивльскую и поселились в спокойном и отдаленном месте - в пещере на Чудной горе, расположенной возле Молченского болота. Эти отшельники привезли с собой прекрасный образ Пресвятой Богородицы.

Также 18 сентября по новому календарю празднуют неделю 16-ю по Сошествии Святого Духа. Прп. Евмения, еп. Гортинского, чудотворца, а также День преподобного Евмения, епископа. Он отдавал свою жизнь служению Богу и практиковал аскетизм, выбирая простой образ жизни и углубленную молитву. Эта дата предназначена для почтения памяти и благодарности святому Евмению за его благочестивую жизнь и призвание к духовности.

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