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Какой сегодня праздник 6 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
6 ноября 2023, 06:08
Главред расскажет, что за праздник 6 ноября в Украине и мире.
Какой сегодня праздник 6 ноября
Какой сегодня праздник 6 ноября / коллаж: Гларвед, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 6 ноября годами ранее и что за праздник 6 ноября в Украине.

6 ноября – день в истории

В этот день в 1960 году в Киеве запустили первую очередь метрополитена между станциями "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр". В 1964 году в этот день в эксплуатацию ввели Тернопольский фарфоровый завод. 6 ноября 1980 года в Николаеве построили новый Ингульский мост длиной в 485 метров. В этот день в 1991 году также распустили Коммунистическую партию Советского Союза. В США 6 ноября 2012 года на второй срок был переизбран Барак Обама.

Что за праздник 6 ноября в Украине и мире

6 ноября в Украине отмечается День освобождения Киева во Второй мировой войне. Также в этот день принято отмечать День работника социальной сферы. В мире 6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека и День саксофона.

видео дня

6 ноября – праздник церковный

В этот день в церкви чтят память святителя Афанасия, который в юности покинул дом и принял монастырский постриг. Он удалился на святую гору, а затем в отшельничество. Поговаривают, что святой удостоился Божественного откровения.

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