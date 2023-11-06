Какой сегодня праздник 6 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 6 ноября годами ранее и что за праздник 6 ноября в Украине.
6 ноября – день в истории
В этот день в 1960 году в Киеве запустили первую очередь метрополитена между станциями "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр". В 1964 году в этот день в эксплуатацию ввели Тернопольский фарфоровый завод. 6 ноября 1980 года в Николаеве построили новый Ингульский мост длиной в 485 метров. В этот день в 1991 году также распустили Коммунистическую партию Советского Союза. В США 6 ноября 2012 года на второй срок был переизбран Барак Обама.
Что за праздник 6 ноября в Украине и мире
6 ноября в Украине отмечается День освобождения Киева во Второй мировой войне. Также в этот день принято отмечать День работника социальной сферы. В мире 6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека и День саксофона.
6 ноября – праздник церковный
В этот день в церкви чтят память святителя Афанасия, который в юности покинул дом и принял монастырский постриг. Он удалился на святую гору, а затем в отшельничество. Поговаривают, что святой удостоился Божественного откровения.
Также вам может быть интересно:
- Совсем не повезет: три знака зодиака в ноябре будут приследовать неудачи
- Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецепт
- Кого нужно бояться в Черном море: ошеломительные сведения о голубой бездне