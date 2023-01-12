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Крещенский сочельник 2023: когда празднуют, приметы, традиции и запреты

12 января 2023, 13:30
Расскажем, что нужно сделать, чтобы Крещенский сочельник принес только мир и благополучие в семью.
Крещениский сочельник 2023
Крещенский сочельник 2023 / ua.depositphotos.com

Щедрый вечер отмечают издавна, поэтому украинские традиции отличаются яркостью и богатством. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд праздник наполнен тайнами, запретами и традициями, о которых мы расскажем далее. Щедровать начинают перед Рождеством. Эта веселая традиция растягивается на все новогодние праздники и в некоторых регионах нашей страны продолжается до Крещения. В том числе щедривки поют и на Старый Новый год.

Крещенский сочельник: значение

В череде православных праздников Крещение является одним из значимых, а также почитается Навечерье Богоявления, то есть вечер перед значимым божественным явлением. Это событие приходится на 18 января. В этот день традиционным угощением также является кутя, а в храмах святят воду.

Крещенский сочельник 2023 принято отмечать на торжественных богослужениях в храмах. Священнослужители читают отрывки из Святого писания, проводят литургии. Праздничные службы посвящены Богоявлению и Крещению.

Сам праздник Богоявления или Крещенский сочельник считается одним из двунадесятых церковных праздников. В храмах проводится в честь этого события одна из масштабных служб. Событие посвящено Крещению Иисуса Христа. Считается, что в эти дни Иоан Предтеча крестил в реке Иордан всех желающих с целью великого духовного очищения. Настоял на этой процедуре и Христос. Сначала Иоан отказывался, боясь того, что он недостоин такой чести, но Иисус настоял, так как Закон Божий должен был быть исполнен на глазах у всех. После того, как Иисус вошел в Иордан произошло чудо – людям явился Господь в обличие белого голубя (Святой Дух), голоса Бога Отца, который благословил Сына на свершение воли своей.

Крещенский сочельник: традиции, запреты

В Крещенский сочельник принято соблюдать пост – на протяжении светового дня нельзя употреблять пищу. Исключения составляют болеющие, дети и старики, а также будущие мамы, путешествующие. Рано утром в сочельник верующие посещают службу, а затем приступают к приготовлению праздничного ужина, за который сядет вся семья после молитвы. Все блюда должны быть постными.

Традиции Крещенского сочельника предполагают нечетное количество блюд на столе. Основным блюдом является кутя. Ее варят из пшеницы, приправляя маком, медом и другими специями. Также на столе обязательно должен быть узвар. В дополнении к этим блюдам хозяйки готовят вареники, печеную картошку, соления и многое другое.

Главной традицией на Крещенский сочельник является посещение литургии. На службе нужно отпустить все греховные помыслы, очистить душу, впустить святой праздник в сердце и дом. После службы проводят Иорданское освещение воды, которое символизирует массовое очищение, проводимое Иоаном Крестителем в реке Иордан. Такую воду называют Агиасмой – святыней. Наиболее известной традицией Крещенского сочельника и самого праздника Крещения является купание в проруби.

Запреты Крещенского сочельника и Щедрого вечера:

  • ругаться с родными, друзьями и соседями;
  • ставить на стол четное количество блюд;
  • употребление алкоголя;
  • встречать праздник в неубранном доме.

Поэтому к празднику нужно подготовиться заранее, чтобы привлечь удачу и успех в жизнь всех родных.

Крещенский сочельник: приметы

Праздничные дни считаются особенными. Они закрывают период Рождественских святок, поэтому есть несколько примет Крещенского сочельника, которые помогают предугадать, что будет в новом году:

  1. Много снега и иней на деревьях – будет хороший урожайный год.
  2. Яркие и блестящие звезды сулят богатый урожай хлеба.
  3. Полнолуние выпадает на 18 или 19 января, то стоит ждать большого весеннего разлива рек.
  4. Если в Крещенский сочельник собаки громко лают, то стоит ждать много дичи и зверя.
  5. Пасмурная погода на Крещенский сочельник сулит богатый урожай грибов.
  6. Считается, что в крещенскую ночь снятся только вещие сны, поэтому все увиденное нужно запомнить.
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