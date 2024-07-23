Новый церковный календарь на август 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских ;

2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана ;

3 августа – святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

4 августа – святых семерых мучеников Эфесских, святой преподобномученицы Евдокии ;

5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния ;

6 августа – Преображение Господне ;

7 августа – святого преподобного мученика Дометия ;

8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;

9 августа – святого апостола Матия;

10 августа – святого мученика Лаврентия, архидьякона;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.