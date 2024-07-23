Новый церковный календарь на август 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.
Новый церковный календарь на август 2024
1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских ;
2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана ;
3 августа – святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
4 августа – святых семерых мучеников Эфесских, святой преподобномученицы Евдокии ;
5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния ;
6 августа – Преображение Господне ;
7 августа – святого преподобного мученика Дометия ;
8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;
9 августа – святого апостола Матия;
10 августа – святого мученика Лаврентия, архидьякона;
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
11 августа – святого мученика Евпла;
12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
13 августа – Предание Преображения, святого преподобного Максима Исповедника;
14 августа – Предпразднство Успения, перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы ;
16 августа – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа, святого мученика Диомида;
17 августа – святого мученика Мирона;
18 августа – мучеников Флора и Лавра;
19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других;
20 августа – святого пророка Самуила;
21 августа – святого апостола Фаддея, святой мученицы Вассы;
22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериана и других;
23 августа – Предание Успения, святого мученика Луппа, святого священномученика Иринея Лионского;
24 августа – святого священномученика Евтихия ;
25 августа – святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея;
26 августа – святых мучеников Андрияна и Натальи;
27 августа – святого преподобного Пимена;
28 августа – святого преподобного Моисея Мурина, святого Августина Иппонского;
29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя ;
30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских ;
31 августа – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.
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