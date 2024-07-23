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Новый церковный календарь на август 2024: даты всех праздников

Сергей Кущ
23 июля 2024, 09:43
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Август 2024 года будет насыщен важными религиозными событиями.
Новый церковный календарь на август
Новый церковный календарь на август / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

Новый церковный календарь на август 2024

1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских ;

2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана ;

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3 августа – святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

4 августа – святых семерых мучеников Эфесских, святой преподобномученицы Евдокии ;

5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния ;

6 августа – Преображение Господне ;

7 августа – святого преподобного мученика Дометия ;

8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;

9 августа – святого апостола Матия;

10 августа – святого мученика Лаврентия, архидьякона;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

11 августа – святого мученика Евпла;

12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;

13 августа – Предание Преображения, святого преподобного Максима Исповедника;

14 августа – Предпразднство Успения, перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы ;

16 августа – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа, святого мученика Диомида;

17 августа – святого мученика Мирона;

18 августа – мучеников Флора и Лавра;

19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других;

20 августа – святого пророка Самуила;

21 августа – святого апостола Фаддея, святой мученицы Вассы;

22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериана и других;

23 августа – Предание Успения, святого мученика Луппа, святого священномученика Иринея Лионского;

24 августа – святого священномученика Евтихия ;

25 августа – святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея;

26 августа – святых мучеников Андрияна и Натальи;

27 августа – святого преподобного Пимена;

28 августа – святого преподобного Моисея Мурина, святого Августина Иппонского;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя ;

30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских ;

31 августа – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.

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