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Новый церковный календарь на сентябрь 2024: даты всех праздников

Сергей Кущ
26 августа 2024, 17:40
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Сентябрь 2024 года будет насыщен важными религиозными событиями.
Церковный календарь на сентябрь
Церковный календарь на сентябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Уже год большинство крупных церковных праздников отмечаются по Новоюлианскому календарю.

Новый церковный календарь на сентябрь 2024

1 сентября - начало индикта - церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.

2 сентября - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

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3 сентября - мученицы Василиссы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

4 сентября - священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

5 сентября - преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида).

6 сентября - воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).

7 сентября - предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.

9 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

10 сентября - мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского.

11 сентября - преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

12 сентября - священномученика Автонома Италийского, епископа.

13 сентября - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, священномученика Корнилия Сотника, епископа.

14 сентября - Воздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Леснинской иконы Божией Матери.

15 сентября - великомученика Никиты Готфского.

16 сентября - великомученицы Евфимии Всехвальной.

17 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

18 сентября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.

19 сентября - мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

20 сентября - мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

21 сентября - апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.

22 сентября - пророка Ионы.

23 сентября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

24 сентября - преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

25 сентября - преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

26 сентября - апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

27 сентября - мученика Каллистрата и дружины его.

28 сентября - преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.

29 сентября - преподобного Кириака отшельника.

30 сентября - святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

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