Новый церковный календарь на сентябрь 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Уже год большинство крупных церковных праздников отмечаются по Новоюлианскому календарю.
Новый церковный календарь на сентябрь 2024
1 сентября - начало индикта - церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.
2 сентября - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
3 сентября - мученицы Василиссы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.
4 сентября - священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
5 сентября - преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида).
6 сентября - воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).
7 сентября - предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").
8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.
9 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
10 сентября - мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского.
11 сентября - преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
12 сентября - священномученика Автонома Италийского, епископа.
13 сентября - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, священномученика Корнилия Сотника, епископа.
14 сентября - Воздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Леснинской иконы Божией Матери.
15 сентября - великомученика Никиты Готфского.
16 сентября - великомученицы Евфимии Всехвальной.
17 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
18 сентября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.
19 сентября - мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
20 сентября - мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
21 сентября - апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.
22 сентября - пророка Ионы.
23 сентября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
24 сентября - преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.
25 сентября - преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.
26 сентября - апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
27 сентября - мученика Каллистрата и дружины его.
28 сентября - преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.
29 сентября - преподобного Кириака отшельника.
30 сентября - святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Вам может быть интересно:
- Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря
- Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник
- День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред