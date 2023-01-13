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Праздник Маланки в Украине: что нужно сделать в этот особенный день

13 января 2023, 10:18
В Украине подходит к концу череда зимних праздников. В материале Главреда вы можете узнать какого числа водят Маланку и что это за традиция.
Старый новый год 2022
Старый новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Первая половина зимы в Украине наполнена множеством традиционных праздников, которые отмечаются уже годами и даже столетиями. Одним из завершающих "новогодних" праздников считается Старый Новый год. Отмечают этот народный праздник с 13 на 14 января, однако 13 января отмечается также Маланка или Щедрый вечер.О традициях и истории этого праздника читайте далее.

Праздник Маланки 13 января – история дохристианского праздника

Согласно давним сказаниям наших предков, праздник Маланки пришел к нам ещё с дохристианской эпохи. История гласит, что дочь матери богов Лады была заперта в подземном царстве змеем. Спасена Маланка была благодаря богатырю Василию, который в последствии на ней женился. Также 13 января по христианскому календарю чтут память преподобной Мелании. В настоящее время дохристианские традиции и христианские обряды объеденили в один праздник – праздник Маланки, Щедрый вечер.

Что делать на Маланку – карнавал от поколения к поколению

Маланка праздник необычный, он традиционно наполнен целым театральным действом, которое в народе организовывала молодежь.

Издавна существовала традиция надевать костюмы персонажей из фольклора и петь щедривки. Самыми главными персонажами были:

  • Маланка – парень, переодетый в женскую одежду
  • Василий – незамужняя девушка, переодетая в Василия
  • Коза
  • Цыгани
  • Баба и дед
  • Черт

Таким составом театрализованное действо перемещалось от дома к дому с щедривками.

После щедрования, девушки традиционно отправлялись и оправляются по сей день гадать на суженого. Гадания можно проводить как в одиночестве так и целыми группами.

Что нужно делать в Щедрый вечер – давние традиции праздника

Щедрый вечер – это последний день в году по старому стилю. Так как пост к этому дню уже закончился, главное задание хозяек – щедро накрыть праздничный стол.

Как правило, в меню на щедрый вечер должны быть:

  • Щедрая кутя о сливочным маслом, сливками, иногда добавляют даже коньяк
  • Пироги с разнообразными начинками
  • Различные мясные блюда и колбасы
  • Узвар из сухофруктов
  • ВареникиХолодец из свинины
  • Борщ с пампушками

В щедрый вечер за семейным столом собирается вся семья и близкие друзья семьи, как правило – празднование продолжается до самого утра.

Щедрый вечер Маланка Старый Новый год
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