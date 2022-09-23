Рош ха-Шана 2022: дата, традиции и поздравления в еврейский новый год

Рош ха-Шана 2022 / ua.depositphotos.com

Еврейский Новый год 2022 или праздник Рош ха-Шана совершенно далек от привычных всем традиций празднования начала года. Для иудеев это время покаяния и переосмысления жизненного пути.

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Когда начинается Рош ха-Шана в 2022 году

Начало нового года по еврейскому календарю приходится на первый и второй дни месяца тишрей, который выпадает на сентябрь-октябрь. Согласно верованиям, именно в седьмой месяц Господь сотворил мир. С праздником Рош ха-Шана связано множество важных библейских событий – сотворение человека, всемирный потоп и спасение Исаака.

В 2022 году праздник Рош ха-Шана начинается вечером 25 сентября и продолжается до вечера 27 сентября.

Рош ха-Шана – традиции праздника

В эти дни евреи вспоминают не только о сотворении мира, но и о том, что Господь судит человека по его поступкам. Дни Рош а-Шана стоит провести в раздумьях о хороших и плохих деяниях. Необходимо признаться себе в недобрых поступках и искренне раскаяться.

С праздником Рош ха-Шана начинается 10 дней молитв и раскаяния, которые заканчиваются другим еврейским праздником – Йом-Кипур. В этот период Бог внимательно оценивает поступки людей и вознаграждает за благие деяния.

С вечера 25 сентября в синагогах раздаются звуки шофара – бараньего рога, который призывает верующих на Божий суд. В течение двух дней евреи посещают синагогу и молятся о спасении души.

В праздник Рош ха-Шана устраивается пышное застолье. Семья собирается за праздничным ужином. Хозяйки подают на стол блюда из рыбы и овощей. В особом почете – нарезанная кружочками морковь, которая символизирует монеты. Считается, что в эти дни определяется материальное состояние человека. Традиционным фруктом еврейского Нового года является гранат и мед, чтобы наступающий год был сладким. Круглый хлеб хала символизирует цикличность времени.

В этот день запрещено употреблять горькую и кислую пищу, чтобы в новом году обходили неприятности и беды. Нельзя было есть и орехи. На иврите слово "орех" созвучно со словом "грех".

Рош ха-Шана 2022 – поздравления и картинки

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар, прогнав все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди — года для радости, хороших поступков, благих вестей.

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С праздником! Пусть этот год будет щедрым на подарки, чтобы любовь не покидала стены дома и сердца, чтобы веселый смех всегда слышался. Желаю благополучия и процветания, чтобы были силы и финансы двигаться и развиваться!

Рош ха-Шана картинки

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Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано всё то, о чём мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

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Отмечает еврейский народ

Рош ха-Шана — такой новый год,

Принесет он пускай Вам достатка,

И в семье будет все пусть в порядке,

Пусть с веселою нотой пройдет,

Этот праздник большой Новый год!

Рош ха-Шана 2022

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Долгожданный день придет —

Встретим трубным рогом!

Сладок будет Новый год,

Словно хала с медом.

Не жалей, что дни прошли,

Что года промчатся,

Всходы добрые взошли —

Значит, будет счастье!

Рош ха-Шана 2022 поздравления

***

В светлый праздник, Рош-ха-Шана,

Вместе будет, вся семья

Соберитесь за столом,

Пусть веселье, входит в дом,

Друг другу счастья пожелайте,

И с песней Новый год прославьте!

Рош а-Шана 2022