Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

Рождество Пресвятой Борогодицы / ua.depositphotos.com/

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых важных в православной религии. Он входит в число двунадесятых и ознаменовывает рождение божьей Матери – Марии.

Этот праздник открывает череду важных церковных дат, так как начало нового церковного года в православии наступает 1 сентября.

О важных церковных праздниках второго месяца осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.

Впервые Рождество Пресвятой Богородицы как важная дата было введено в Византийской империи в конце VI начала VII века.

Согласно преданию, у пары Иоакима и Анны из Назарета долгое время не было детей. После того, как первосвященник отказал Иоакиму в жертвоприношении во славу Бога, он отправился в пустыню для молитвы. Там ему явился архангел Гавриил, который возвестил мужа о том, что вскоре произойдет зачатие. После этого Анна зачала. В Протоевангелии Иакова сказано, что "прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила".

После новости о зачатии Иоаким и Анна поклялись посвятить жизнь ребенка служению Господу. Они отдали девочку в Иерусалимский храм, в котором Мария служила до совершеннолетия.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы

"День рождения" Божьей матери православные христиане ежегодно отмечают 21 сентября. Эта пора традиционно приходится на время сбора урожая, и наши предки благодарили Богородицу за щедрые дары природы.

Этот период также называется осенним "мясоедом". Во время между Успенским и Рождественским постом разрешалось употреблять в пищу мясо, накапливая силы перед холодной зимой. В это время в народе также играли свадьбы.

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Традиции в день Рождества Пресвятой Богородицы

На Вторую Пречистую в церквях устраиваются торжественные богослужения. Люди приносят на освящение хлебцы, которые потом раздают близким и прячут под иконами. Считалось, что этот хлеб обладает целительной силой. Его давали больным для исцеления от недуга.

Рождество Пресвятой Богородицы – семейный праздник, молодые посещали своих родителей и приносили угощения и пироги.

Молодые девушки и женщины с самого утра спешили умыться водой из реки. Считалось, что это продлевает красоту и молодость. Позже хозяйки готовили пироги и грибами или рыбой. Согласно поверью, нужно было поделиться едой с бедными, чтобы Бог послал детей.

Маленьких детей при входе обливали святой водой, чтобы защитить от сглаза.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы:

запрет на тяжелую физическую и домашнюю работу;

нельзя выбрасывать остатки пищи – их скармливают животным;

употреблять мясо не рекомендуется, а алкогольные напитки запрещается;

быть безразличным к беде других и отказывать в помощи.

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