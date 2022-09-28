С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

Картинки с праздником Веры, Надежды, Любви, поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
В конце сентября православные христиане отмечают важную дату – день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Они стали символами христианской добродетели и были причислены к лику святых за то, что верно несли в массы учение Христа и не отреклись от веры даже перед лицом смерти.
О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.
День Веры, Надежды и Любви ежегодно празднуют 30 сентября. В 2022 году он выпадает на пятницу. Традиционно поздравляют всех именинниц с днем ангела.
В этот день принято поплакать с утра и поделиться своими невзгодами с близкой подругой или человеком, которому доверяли. Считалось, что выпустив пар таким образом можно защитить свою семью от неприятностей. В этот день также было принято засылать сватов и договариваться о свадьбе.
Замужние женщины с утра шли в церковь и покупали три свечи, две из которых оставляли в церкви перед иконой Христа, а третью несли домой и ставили в пирог, читая молитву о душевном покое 40 раз. Потом пирог делили между всеми членами семьи. Такой ритуал помогал привлечь благополучие и счастье, прогоняя все разногласия и невзгоды.
В этот день женщинам нельзя было заниматься домашней работой, устраивать пышные застолья и играть свадьбы, а также ругаться и сквернословить.
С праздником Вера, Надежа, Любовь – поздравления и картинки
От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.
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Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!
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Хочу поздравить с удивительным православным праздником, Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!
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Всегда пусть в сердце будет вера,
Любовь пусть рядышком идет,
Надежда путь вам освещает
И за руку с собой ведет.
Вам в праздник этот добрый, светлый
Я пожелать хочу сполна
Улыбок, радости, успехов,
Здоровья, света и тепла!
***
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь —
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
***
Надежда, Вера и Любовь
Нам помогают вновь и вновь,
Сердца они нам согревают
И нас в беде не оставляют.
Я поздравляю с этим днем,
Пусть будет всё прекрасно в нём!
В душе пускай цветут цветы,
Всегда сбываются мечты,
Надежда с верою всегда
Оберегают пусть от зла.
А в сердце пусть любовь сияет
И никогда не угасает!
***
Дала София детям имена,
Чтоб людям они души согревали:
Надежда, чтобы спутницей была,
Любовь и Вера рядышком шагали!
Почтим всех четверых в великий день,
Я с праздником друзья, вас поздравляю.
Так пусть Надежда, Вера и Любовь
По жизни вас везде сопровождают!