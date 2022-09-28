УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

28 сентября 2022, 11:57

Картинки с праздником Веры, Надежды, Любви, поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

С праздником Веры, Надежды, Любви
Веры, Надежды, Любви 2022 / ua.depositphotos.com/

В конце сентября православные христиане отмечают важную дату – день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Они стали символами христианской добродетели и были причислены к лику святых за то, что верно несли в массы учение Христа и не отреклись от веры даже перед лицом смерти.

О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.

День Веры, Надежды и Любви ежегодно празднуют 30 сентября. В 2022 году он выпадает на пятницу. Традиционно поздравляют всех именинниц с днем ангела.

В этот день принято поплакать с утра и поделиться своими невзгодами с близкой подругой или человеком, которому доверяли. Считалось, что выпустив пар таким образом можно защитить свою семью от неприятностей. В этот день также было принято засылать сватов и договариваться о свадьбе.

Замужние женщины с утра шли в церковь и покупали три свечи, две из которых оставляли в церкви перед иконой Христа, а третью несли домой и ставили в пирог, читая молитву о душевном покое 40 раз. Потом пирог делили между всеми членами семьи. Такой ритуал помогал привлечь благополучие и счастье, прогоняя все разногласия и невзгоды.

В этот день женщинам нельзя было заниматься домашней работой, устраивать пышные застолья и играть свадьбы, а также ругаться и сквернословить.

С праздником Вера, Надежа, Любовь – поздравления и картинки

От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Картинки Вера, Надежда, Любовь
Картинки Вера, Надежда, Любовь

***

Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!

***

Хочу поздравить с удивительным православным праздником, Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!

Картинки Вера, Надежда, Любовь
С днем Веры, Надежды, Любви

***

Всегда пусть в сердце будет вера,

Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет.

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

Картинки Вера, Надежда, Любовь
Открытки с днем Веры, Надежды, Любви

***

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь —

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

Картинки Вера, Надежда, Любовь
Вера, Надежда, Любовь открытки

***

Надежда, Вера и Любовь

Нам помогают вновь и вновь,

Сердца они нам согревают

И нас в беде не оставляют.

Я поздравляю с этим днем,

Пусть будет всё прекрасно в нём!

В душе пускай цветут цветы,

Всегда сбываются мечты,

Надежда с верою всегда

Оберегают пусть от зла.

А в сердце пусть любовь сияет

И никогда не угасает!

Картинки Вера, Надежда, Любовь
Веры, Надежды, Любви 2022

***

Дала София детям имена,

Чтоб людям они души согревали:

Надежда, чтобы спутницей была,

Любовь и Вера рядышком шагали!

Почтим всех четверых в великий день,

Я с праздником друзья, вас поздравляю.

Так пусть Надежда, Вера и Любовь

По жизни вас везде сопровождают!

Картинки Вера, Надежда, Любовь
С праздником Веры, Надежды, Любви
Картинки Вера, Надежда, Любовь
Картинки Вера, Надежда, Любовь
Картинки Вера, Надежда, Любовь
Вера, Надежда, Любовь картинки

Праздник Веры, Надежды, Любви и Софии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:35

Младший Кличко практически не разрешает бывшей жене видеть дочь

12:31

"Надо снимать президента": оккупант прозрел, что война в Украине никому не нужна - перехватВидео

12:20

"До лета": эксперт спрогнозировал, когда закончится война в Украине

12:14

Мамкины иезуиты из Кремля снова решили всех переигратьмнение

12:08

Какое животное вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

Реклама
12:02

Звезда "Стиляг" объявил о добровольной мобилизации

11:57

С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

11:50

"Он бы не умер, он бы жил": в России назвали неожиданную причину смерти Моисеева

11:37

Забрала подругу с собой: за день до похорон Елизаветы II умерла ее любимая фрейлинаВидео

11:33

В РФ мужу известной телеведущей прислали повестку, он - чемпион мира по хоккею с мячомВидео

11:28

Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросыВидео

11:09

"Не все так однозначно": российский певец Слепаков записал антивоенную песнюВидео

10:54

В Кремле надеются захватить Харьков и Одессу после мобилизации - BloombergВидео

10:26

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:12

Северный поток и Северный поток-2 подорвали - МИД ШвецииВидео

10:07

После "референдумов" освобождение регионов может затянуться до весны - Небоженко

09:52

США будет трудно предсказать ядерный удар России по Украине - PoliticoВидео

09:44

Десятки "двухсотых" и "трехсотых": войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск

09:34

Рожденные в год Тигра: какой у них характер и можно ли приручить свободолюбивых лидеров

09:06

Три обстрела за ночь: оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине

Реклама
09:00

Путину поставили ультиматум по войне в Украине: Жданов объяснил, какие сроки дали диктатору

08:57

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2022: Львам – сюрпризы, Скорпионам – деньги, Водолеям – интригиВидео

08:24

Мне нравится войнамнение

08:06

Первые мобилизованные из РФ уже в Украине: часть из них погибла, часть уже в пленуВидео

08:03

Будет угрожать и предупреждать: эксперт оценил угрозу ядерного удара России по Украине

08:01

Минус истребитель, БПЛА и 58 оккупантов: ВСУ ударили по путинской армии на Юге

07:20

ВСУ приближаются к Лиману и освобождают все новые населенные пункты - ISW

07:05

Как вернуть цвет черным вещам: 5 чрезвычайно простых способов, которые удивят

06:48

Еще больше HIMARS: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд - ReutersВидео

06:22

Ждем нового удара со стороны Беларусимнение

06:00

Война в Украине может закончиться летом 2023 года похоронами Путина - Виктор Небоженко

05:00

Режим Путина стал хрупким, система Кремля может посыпаться в любой момент – политологВидео

04:41

Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

03:45

Путин загнан в угол, поэтому может ударить ядерным оружием – экс-агент ЦРУВидео

03:40

Октябрь будет уникальным: синоптики рассказали, какой ждать погоды в УкраинеВидео

03:20

Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецептВидео

03:04

"Оставайтесь с нами": стали известны подробности романа Бреда Питта и Эмили Ратаковски

02:35

Как избавиться от прыщей за ночь: топ-3 лучших средства, которые действительно работают

02:02

"По-моему, она свихнулась": Волочкова раздвинула ноги на публику

01:32

Гороскоп Таро на октябрь 2022: Весам - перемены, Скорпионам - подарок, Стрельцам - помощьВидео

Реклама
00:51

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

27 сентября, вторник
23:52

Как остановить российскую агрессию: Зеленский назвал четыре главных шагаВидео

23:42

Шотландия была сильнее: сборная Украины не смогла пробиться в Дивизион A Лиги нацийВидео

23:25

Зеленский поставил Путину жесткий ультиматум из-за псевдореферендумовВидео

23:10

Как почистить лук без единой слезинки и еще четыре полезных лайфхака с микроволновкой

23:04

На украинских АЗС рухнут цены на бензин и дизель: чего ожидать в ближайшее времяВидео

22:50

Как избавиться от тараканов: "убойные" способы, о которых вы не догадывалисьВидео

22:48

СНБО разработал инструкцию для украинцев на случай ядерного удара - ДаниловВидео

22:35

Украина может применить мощное оружие для возвращения захваченных Россией территорий - БлинкенВидео

22:28

Российская недоимперия заканчивает свое существованиемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять