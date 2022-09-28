С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

Веры, Надежды, Любви 2022 / ua.depositphotos.com/

В конце сентября православные христиане отмечают важную дату – день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Они стали символами христианской добродетели и были причислены к лику святых за то, что верно несли в массы учение Христа и не отреклись от веры даже перед лицом смерти.

О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.

День Веры, Надежды и Любви ежегодно празднуют 30 сентября. В 2022 году он выпадает на пятницу. Традиционно поздравляют всех именинниц с днем ангела.

В этот день принято поплакать с утра и поделиться своими невзгодами с близкой подругой или человеком, которому доверяли. Считалось, что выпустив пар таким образом можно защитить свою семью от неприятностей. В этот день также было принято засылать сватов и договариваться о свадьбе.

Замужние женщины с утра шли в церковь и покупали три свечи, две из которых оставляли в церкви перед иконой Христа, а третью несли домой и ставили в пирог, читая молитву о душевном покое 40 раз. Потом пирог делили между всеми членами семьи. Такой ритуал помогал привлечь благополучие и счастье, прогоняя все разногласия и невзгоды.

В этот день женщинам нельзя было заниматься домашней работой, устраивать пышные застолья и играть свадьбы, а также ругаться и сквернословить.

С праздником Вера, Надежа, Любовь – поздравления и картинки

От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Картинки Вера, Надежда, Любовь

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Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!

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Хочу поздравить с удивительным православным праздником, Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!

С днем Веры, Надежды, Любви

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Всегда пусть в сердце будет вера,

Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет.

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

Открытки с днем Веры, Надежды, Любви

***

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь —

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

Вера, Надежда, Любовь открытки

***

Надежда, Вера и Любовь

Нам помогают вновь и вновь,

Сердца они нам согревают

И нас в беде не оставляют.

Я поздравляю с этим днем,

Пусть будет всё прекрасно в нём!

В душе пускай цветут цветы,

Всегда сбываются мечты,

Надежда с верою всегда

Оберегают пусть от зла.

А в сердце пусть любовь сияет

И никогда не угасает!

Веры, Надежды, Любви 2022

***

Дала София детям имена,

Чтоб людям они души согревали:

Надежда, чтобы спутницей была,

Любовь и Вера рядышком шагали!

Почтим всех четверых в великий день,

Я с праздником друзья, вас поздравляю.

Так пусть Надежда, Вера и Любовь

По жизни вас везде сопровождают!

С праздником Веры, Надежды, Любви

Картинки Вера, Надежда, Любовь