Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

Какими магическими свойствами обладали свечи освященные на Сретение и как проверяли урожайным будет год или нет - расскажет Главред.
Сретение Господне – один из самых важных праздников православных христиан. Этот день означает 40 дней с момента рождения Иисуса Христа и, соответственно, встреча младенца в Иерусалимском храме со святым старцем Симеоном.
В праздник Сретения Господнего к Деве Марии подошла пророчица Анна и поклонилась младенцу. Позже она донесла людям благую весть о пришествии Спасителя.
О том, какие религиозные праздники отмечают в последнем месяце зимы, читайте в материале: Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев.
- Когда Сретение Господне в 2022 году
- Сретение Господне – традиции
- Сретение Господне – что нельзя делать
Когда Сретение Господне в 2022 году
Православные христиане отмечают праздник Сретение Господне – 15 февраля. Это двунадесятый праздник и он является непреходящим. Сретение Господне 2022 выпадает на вторник.
Сретение Господне – традиции
В народе этот праздник называют Громницы. Согласно поверьям, в этот день зима встречается с летом, световые сутки увеличиваются, и приходит потепление после долгих морозов. 15 февраля в церкви освящали свечи – Громницы – которые зажигали во время грозы. Наши предки верили, что таким образом гром не ударит в их дом и свечи защитят жилище от пожара. Кроме того, их давали в руки умирающим во время чтения молитв.
Святили на Сретение Господне и воду. Считалось, что она защищает от сглаза и лечит болезни. Чтобы дорога была легкой, путников сбрызгивали сретенской водой.
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Считалось, что оттепель на Сретение принесет холода, а наступление весны будет поздним. В ночь на 15 февраля гадали будет ли год урожайным. Для этого выставляли миску с зерном во двор, а наутро смотрели, есть ли на зерне роса. Наличие росы предвещало щедрые дары природы. Отсутствие – плохой знак.
Сретение Господне – что нельзя делать
Наши предки строго придерживались запретов на праздник Сретение, чтобы не навлечь на свой дом беды и несчастья. В этот день нельзя:
- заниматься тяжелой и домашней работой;
- ругаться и сквернословить;
- грустить и унывать;
- венчаться;
- отправляться в дорогу.
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