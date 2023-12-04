Старый Новый год 2024: дата и приметы согласно новому церковному календарю

Когда будет Старый Новый год по новому календарю Главред рассказывает ниже.

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Старый Новый год: традиции / Коллаж Главред, фото УНИАН, Освіта Нова

Старый Новый год – это традиционный праздник, который отмечается в некоторых культурах после григорианского Нового года. В это время люди собираются вместе, чтобы отметить начало нового года по старому лунному календарю.

Когда Старый Новый год 2024 по новому стилю

Несмотря на то, что в Украине изменили празднования многих церковных праздников, Старый Новый год празднуют по-старому - в ночь с 13 на 14 января. Ранее засевать было принято 14 января. Однако по новому стилю посевать теперь можно будет именно 1 января на обычный Новый год.

Традиции Старого Нового года

Вечер 13 января традиционно семья собиралась за праздничным столом. Рождественский пост уже завершился, поэтому ужин готовили обильный и щедрый. На столе обязательно присутствовали разнообразные блюда из мяса, особенно свинины, рассматриваемой как символ плодородия и изобилия. Однако традиционно не готовили блюда из птицы и рыбы на Старый Новый год, веря, что они могут унести с собой достаток из дома.

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Центральным блюдом Щедрого вечера становится щедрая кутья. Теперь в нее добавляют сливочное масло и даже немного коньяка, ведь пост уже завершен. Еще одним обычаем, связанным с предновогодними традициями, является щедрование в преддверии дня Василия (по старому обряду). Вечером 13 января дети и молодежь собираются в группах и идут по домам, чтобы поздравлять и щедровать. За хорошее исполнение щедровок гости получают от хозяев деньги или подарки, но главная цель щедрования – пожелать здоровья и благополучия. Если дом был посещен щедрующими в этот вечер, считается, что год будет удачным.

Приметы на Старый Новый год

Существуют следующие народные приметы на 13 и 14 января:

Если в этот день выпадет снег, это предвестие богатого урожая зерна.

Если будет оттепель, то следующее лето, вероятно, будет дождливым.

Обильный иней на Старый Новый год свидетельствует о предстоящем медоносном лете.

Если 13 января произойдет метель, можно ожидать обилия ягод в этом году.

На Старый Новый год рекомендуется носить новую одежду, чтобы обеспечить себе благополучие в течение всего года.

Если в дом первым войдет мужчина, считается, что это к счастью, а если женщина – к неудаче. Именно поэтому женщины 14 января часто предпочитали провести весь день дома.

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