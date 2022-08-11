Троица в 2023 году в Украине: дата, традиции и запреты праздника

Когла Троица в 2023 году / ua.depositphotos.com

Троица – один из самых важных в народе христианских праздников, наряду с Рождеством и Пасхой. Православные христиане в этот день чтят триединство Бога – Отца, сына и Святого Духа. В этот день в народе старались придерживаться запретов, чтобы не навлечь на себя несчастья.

Праздник Троицы означает завершение земных дел Господа, необходимых ля спасения человечества.

Когда Троица в 2023 году

Троица 2023 – великий двунадесятый праздник. В народе он также называется Пятидесятница в честь Святого Духа, потому что ее отмечают на 50-й день после праздника Пасхи или Воскресения Христова. Пасха в 2023 году наступит 16 апреля, праздник Троицы – 4 июня. Это государственный праздник и приносит украинцам дополнительный выходной.

Католическая церковь отмечает праздник Троицы несколькими днями ранее – 28 мая. В католической религии праздник Триединства Бога считается самым главным.

Выходные на Троицу 2023

Праздник Троицы является государственным. В 2023 году он выпадает на воскресенье 4 июня и приносит дополнительный выходной. Так, украинцы будут отдыхать 2, 3, 4, 5 июня.

Традиции и обычаи на Троицу

Этот день начинается с торжественного богослужения в храмах и церквях. В ночь перед Троицей проводится вечерня, на которой читают молитвы о ниспослании Духа Святого и вспоминают явление апостолам Духа Утешителя. Этот день также означает рождение Церкви Христовой.

На Троицу принято украшать свой дом травами. Пол устилают свежескошенной травой, любистком, чабрецом, аиром и полынью. Иконы можно украшать ветками березы, мятой, сон-травой.

В день Троицы нужно было навестить своих близких. Хозяйки подавали на стол щедрые угощения и главное блюдо – каравай. Вечером устраивались народные гуляния с песнями и плясками.

Также на Троицу засылали сватов. Считалось, что если обручиться на Троицу, а свадьбу сыграть на Покров – будет жизнь супругов легкой и счастливой.

За несколько дней до Пятидесятницы нужно навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. За день до праздника Троицы – родительская суббота – дни особого поминовения умерших родственников.

Что нельзя делать на Троицу

Чтобы не навлечь беду и неприятности, наши предки в день праздника придерживались табу и запретов. В частности на Троицу нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой;

рукодельничать – шить вязать, плести;

ругаться и ссориться;

купаться и ходить в лес – там могла поджидать нечистая сила;

рубить деревья;

стричь и красить волосы.

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