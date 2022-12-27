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Встреча Нового 2023 года: приметы, традиции, чего нельзя ни в коем случае делать

27 декабря 2022, 09:30
Расскажем, как привлечь благосклонность черного водяного Кролика и получить желаемое.
Как встретить новый 2023 год
Как встретить новый 2023 год / ua.depositphotos.com

Через несколько дней украинцы сядут за праздничный новогодний стол и поднимут бокалы, подарят родным и близким подарки, отметив Новый 2023 год. Ровно в полночь будут загаданы самые заветные желания. Остается вопрос, что нужно сделать, чтобы все мечты сбылись. Мы предлагаем список традиционных действий и несколько секретов, лайфхаков, которые помогут воплотить в жизнь самые сокровенные желания.

Проводы 2022 года

Уходящий год Тигра нужно проводить с достоинством. Для этого предлагается выполнить несколько нехитрых действий:

  1. Нужно отдать все долги, накопившиеся в течение предыдущих 12 месяцев. Если вы брали в долг или давали, нужно рассчитаться. Это касается и обещаний. Их тоже нужно выполнить.
  2. Завершить нужно все начатые дела, которые были запланированы на 2022 год.
  3. Обязательно нужно сделать шаги к достижению поставленных целей. Их реализацию нельзя откладывать на будущий год.
  4. Обязательно помиритесь с теми, с кем ранее возникали споры и недопонимание.
  5. Все ссоры, споры, дискуссии лучше отложить на потом.

Кроме того, важно подвести итоги уходящего года. Чего вы достигли и что осталось не сделанным. Тигр одобрит такие действия и через 12 лет вознаградит вас за старания.

Как встречать Новый год 2023

Следующий год – год черного водяного Кролика. Это животное по восточному гороскопу отличается семейностью. Также кролик может сделать любую сферу жизни удачной и счастливой. Поэтому встречать Новый год лучше дома в кругу семьи и близких друзей. Блюда на праздничном столе должны быть легкими, в них основными ингредиентами должны быть овощи и фрукты. Запечённое мясо и тяжелые блюда лучше оставить для других застолий.

В одежде стоит придерживаться простоты, так как Кролик или Кот ценят удобство и простор. От высоких каблуков, узких платьев и неудобной одежды с неестественными вырезами, декольте, а также от натурального меха лучше отказаться. В одежде должна быть простота и элегантность. Только в этом случае встреча Нового года 2023 принесет такие долгожданные счастье и удачу.

Новый год 2023: приметы

В новогоднюю ночь хочется успеть привлечь все блага – любовь, удачу, финансы, беременность. Сделать это достаточно просто, достаточно знать приметы на Новый год 2023.

Для того, чтобы получить прибыль или повышение зарплаты нужно выполнить несколько простых действий:

  • положить в кошелек всех членов семьи крупную купюру;
  • повесить на елку крупную купюру в виде украшения и конфеты;
  • завернуть в фольгу монетки и повесить такие мешочки на елку.

Привлечь вторую половинку в новом году можно сделав следующие действия – повесить на елку игрушки в виде сердца, встретить Новый год в дороге, держаться за руки с любимым человеком во время наступления нового года.

Заказать пополнение в семье можно пригласив домой гостей с маленькими детьми, угощения должна раздавать будущая мама, положить под елку детские вещи.

Новый год 2023: чего нельзя делать

Привлечение удачи и любви в свою жизнь начинается еще до наступления 2023 года. Черный водяной кролик не любит, когда делают следующие действия:

  1. Встречают Новый год в беспорядке и пыли.
  2. Отмечают праздник без елки и мишуры. Украшения могут быть символическими, но они должны быть.
  3. Не стоит готовить блюда на праздничный стол в плохом настроении.
  4. Нельзя также убирать квартиру перед праздником, лучше это сделать за пару дней до него.

Чтобы Кролик был благосклонен к вашему дому, нужно не просто украсить квартиру на Новый 2023 год игрушками и дождиком, а дополнить привычные украшения фигурками символа года. Под елку, на праздничный стол нужно поставить фигурки кроликов. Кроме того, Кролик очень любит морковь, поэтому стоит приготовить блюда, в которых этот овощ будет основным ингредиентом, поставить на стол морковный сок.

приметы Новый год 2023
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