Какой сегодня праздник 25 октября 2024: что запрещено делать дома

Какой церковный праздник в Украине отмечают 25 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Маркиана и Мартирия.
Какой сегодня праздник
25 октября отмечают такие праздники:
- Всемирный день макарон
- День военного капеллана в Украине
- День рождения Национального союза художников Украины
- Европейский день юристов
- Всемирный день каратэ
- Всемирный день невысоких людей
- Всемирный день оперы
- Всемирный день шампанского
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 25 октября в Украине отмечают день святых мучеников Маркиана и Мартирия.
Согласно библейским преданиям известно, что Маркиян и Мартирий были римскими военными, которые жили в III веке нашей эры. Они были верными христианами и известны своей преданностью вере. Маркиян был военным командиром, а Мартирий - солдатом.
Однако за отказ поклоняться римским богам, мужчин приговорили к смерти и впоследствии они были казнены. Известно, что ныне их мощи хранятся в катакомбах Рима.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 25 октября
25 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Валерий и Иван.
Что нельзя делать 25 октября
- 25 октября не стоит отказывать в помощи тем, кто ее просит.
- В народе считают, что в этот день нельзя стирать, отбеливать и сушить одежду и постельное белье.
- Также в этот день запрещено ссориться, устраивать скандалы и врать.
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