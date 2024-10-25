Какой сегодня праздник 25 октября 2024: что запрещено делать дома

Какой православный праздник 25 октября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Какой праздник 25 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash

Какой церковный праздник в Украине отмечают 25 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Какой сегодня праздник

25 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день макарон

День военного капеллана в Украине

День рождения Национального союза художников Украины

Европейский день юристов

Всемирный день каратэ

Всемирный день невысоких людей

Всемирный день оперы

Всемирный день шампанского

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 25 октября в Украине отмечают день святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Согласно библейским преданиям известно, что Маркиян и Мартирий были римскими военными, которые жили в III веке нашей эры. Они были верными христианами и известны своей преданностью вере. Маркиян был военным командиром, а Мартирий - солдатом.

Однако за отказ поклоняться римским богам, мужчин приговорили к смерти и впоследствии они были казнены. Известно, что ныне их мощи хранятся в катакомбах Рима.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 25 октября

25 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Валерий и Иван.

Что нельзя делать 25 октября

25 октября не стоит отказывать в помощи тем, кто ее просит.

В народе считают, что в этот день нельзя стирать, отбеливать и сушить одежду и постельное белье.

Также в этот день запрещено ссориться, устраивать скандалы и врать.

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