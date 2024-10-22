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Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова

Юлия Закрепа
22 октября 2024, 20:27
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 октября.
Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова
Что нельзя делать 23 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

23 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Иакова.

Какие праздники 23 октября

В Украине и мире 23 октября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день действий за выживание детей
  • День сотворения Земли
  • День начала революции и освободительной борьбы Венгерской Республики

Церковный праздник 23 октября

По новому церковному календарю, 23 октября в Украине отмечают день святого апостола Иакова.

Известно, что святой апостол известен как Иаков Заведеев. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был сыном Зеведея и Соломии и братом апостола Иоанна. Также известно, что Иаков и Иоанн были рыбаками и вместе со своим отцом занимались рыбалкой на Генисаретском озере. Иаков, вместе с Петром и Иоанном, был одним из ближайших учеников Иисуса Христа и присутствовал на многих важных событиях в его жизни, таких как Преображение на горе Фавор и Гефсиманская молитва. Он был одним из первых, кто оставил все, чтобы следовать за Иисусом, и стал известен своей верой и преданностью.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 23 октября

  • В этот день запрещено брать и давать деньги в долг, ведь существует риск финансовых проблем в семье.
  • Не стоит в этот день ссориться и устраивать скандалы с родными людьми.

День Ангела 23 октября

23 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Владимир, Игнат, Максим, Николай, Яков, Ефросиния.

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