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Церковный праздник 22 октября: что запрещено делать в день святого Аверкия

Юлия Закрепа
21 октября 2024, 14:40
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 22 октября.
Церковный праздник 22 октября: что запрещено делать в день святого Аверкия
Какой праздник 22 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

22 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

Какие праздники 22 октября

В Украине и мире 22 октября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день людей с нарушениями речи
  • Всемирный день традиционной медицины
  • День австрийского игристого вина
  • Международный день Caps Lock
  • Международный день защиты нервной системы мужчин от насилия со стороны женщин

Церковный праздник 22 октября

По новому церковному календарю, 22 октября в Украине отмечают день святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

Известно, что святой Аверкий, вероятно, происходил из Антиохии. После Пасхального и апостольского периода, Аверкий активно проповедовал христианство в разных регионах, в частности в Малой Азии.

Впоследствии он стал епископом Ераполя и продолжал свою проповедническую деятельность - всячески способствовал распространению веры среди язычников. Также считается, что сам Аверкий совершал чудеса: исцелял больных и воскрешал мертвых, это и послужило подтверждением его святости и божественной миссии. Как многие святые того времени, Аверкий подвергался жестоким преследованиям за свою веру, но вопреки всему оставался верным Христу до конца своей жизни.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 22 октября

  • В народе считают, что в этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, ведь существует риск, что в дом придет несчастье и беды.
  • Также существует примета, что не стоит в этот день начинать в доме генеральную уборку.

День Ангела 22 октября

22 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

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