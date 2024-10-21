Церковный праздник 22 октября: что запрещено делать в день святого Аверкия

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 22 октября.

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Какой праздник 22 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

22 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

Какие праздники 22 октября

В Украине и мире 22 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день людей с нарушениями речи

Всемирный день традиционной медицины

День австрийского игристого вина

Международный день Caps Lock

Международный день защиты нервной системы мужчин от насилия со стороны женщин

Церковный праздник 22 октября

По новому церковному календарю, 22 октября в Украине отмечают день святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского.

Известно, что святой Аверкий, вероятно, происходил из Антиохии. После Пасхального и апостольского периода, Аверкий активно проповедовал христианство в разных регионах, в частности в Малой Азии.

Впоследствии он стал епископом Ераполя и продолжал свою проповедническую деятельность - всячески способствовал распространению веры среди язычников. Также считается, что сам Аверкий совершал чудеса: исцелял больных и воскрешал мертвых, это и послужило подтверждением его святости и божественной миссии. Как многие святые того времени, Аверкий подвергался жестоким преследованиям за свою веру, но вопреки всему оставался верным Христу до конца своей жизни.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 22 октября

В народе считают, что в этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, ведь существует риск, что в дом придет несчастье и беды.

Также существует примета, что не стоит в этот день начинать в доме генеральную уборку.

День Ангела 22 октября

22 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

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