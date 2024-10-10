Церковный праздник 11 октября: что запрещено делать в день апостола Филиппа

11 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Филиппа и святого преподобного Феофана.
Какие праздники 11 октября
В Украине и мире 11 октября отмечают такие праздники:
- Всемирный день яйца
- Международный день девочек
- Международный день ветеринарной медсестры
Церковный праздник 11 октября
По новому церковному календарю, 11 октября в Украине отмечают день святого апостола Филиппа и святого преподобного Феофана.
Известно, что святой апостол Филипп был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в Вифсаиде в Галилее, где также родились Андрей и Петр. Филипп был призван Иисусом Христом одним из первых, и его имя упоминается во всех четырех Евангелиях. Также известен тем, что привел ко Христу Нафанаила (апостол Варфоломей). После воскресения Христа Филипп проповедовал в Малой Азии и Греции. Погиб мученической смертью в городе Иераполис, где его распяли на кресте.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 11 октября
- В народе существует примета, что в этот день запрещено есть сладкое, ведь можно навлечь беду.
- Также 11 октября не стоит переедать, потому что в жизнь могут прийти голодные времена.
День Ангела 11 октября
11 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Макар, Зинаида.
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