Церковный праздник 11 октября: что запрещено делать в день апостола Филиппа

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 11 октября.

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Что нельзя делать 11 октября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

11 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Филиппа и святого преподобного Феофана.

Какие праздники 11 октября

В Украине и мире 11 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день яйца

Международный день девочек

Международный день ветеринарной медсестры

Церковный праздник 11 октября

По новому церковному календарю, 11 октября в Украине отмечают день святого апостола Филиппа и святого преподобного Феофана.

Известно, что святой апостол Филипп был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в Вифсаиде в Галилее, где также родились Андрей и Петр. Филипп был призван Иисусом Христом одним из первых, и его имя упоминается во всех четырех Евангелиях. Также известен тем, что привел ко Христу Нафанаила (апостол Варфоломей). После воскресения Христа Филипп проповедовал в Малой Азии и Греции. Погиб мученической смертью в городе Иераполис, где его распяли на кресте.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 11 октября

В народе существует примета, что в этот день запрещено есть сладкое, ведь можно навлечь беду.

Также 11 октября не стоит переедать, потому что в жизнь могут прийти голодные времена.

День Ангела 11 октября

11 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Макар, Зинаида.

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