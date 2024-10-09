Церковный праздник 10 октября: что категорически запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 10 октября.

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Какой праздник 10 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

10 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Евлампия и Евлампии.

Какие праздники 10 октября

В Украине и мире 10 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день зрения

Всемирный день психического здоровья

День работников стандартизации и метрологии Украины

Всемирный день бездомных

Всемирный день каши

Церковный праздник 10 октября

По новому церковному календарю, 10 октября в Украине отмечают день святых мучеников Евлампия и Евлампии.

Известно, что святые мученики Евлампий и Евлампия были родными братом и сестрой, которые жили в начале IV века в городе Никомидия. Они стали символами веры и отваги для христиан всех времен.

Император Максимиан издал указ, который осуждал христиан на смерть, тогда Евлампий выразил свое возмущение. Его схватили и поставили перед выбором: отказаться от веры или подвергнуться жестоким пыткам. Евлампий отказался от веры, но позже снова признал свою веру в Христа. Он подвергся многочисленным пыткам, но остался верен своим убеждениям. Сестра Евлампия также объявила себя христианкой и подверглась тем же мучениям. Брата и сестру бросили в раскаленную печь, но они выжили по Божьей милости. В конце концов Евлампий был обезглавлен, а Евлампия умерла от мучений.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 10 октября

Считается, что в этот день лучше избегать работы на огороде.

Также в народе существует примета, что нельзя носить украшения - они могут притягивать неприятности.

10 октября не стоит выносить мусор, ведь можно вынести финансовую удачу.

День Ангела 10 октября

10 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан.

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