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Церковный праздник 10 октября: что категорически запрещено делать в этот день

Юлия Закрепа
9 октября 2024, 15:35
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 10 октября.
Церковный праздник 10 октября: что категорически запрещено делать в этот день
Какой праздник 10 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

10 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Евлампия и Евлампии.

Какие праздники 10 октября

В Украине и мире 10 октября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день зрения
  • Всемирный день психического здоровья
  • День работников стандартизации и метрологии Украины
  • Всемирный день бездомных
  • Всемирный день каши

Церковный праздник 10 октября

По новому церковному календарю, 10 октября в Украине отмечают день святых мучеников Евлампия и Евлампии.

Известно, что святые мученики Евлампий и Евлампия были родными братом и сестрой, которые жили в начале IV века в городе Никомидия. Они стали символами веры и отваги для христиан всех времен.

Император Максимиан издал указ, который осуждал христиан на смерть, тогда Евлампий выразил свое возмущение. Его схватили и поставили перед выбором: отказаться от веры или подвергнуться жестоким пыткам. Евлампий отказался от веры, но позже снова признал свою веру в Христа. Он подвергся многочисленным пыткам, но остался верен своим убеждениям. Сестра Евлампия также объявила себя христианкой и подверглась тем же мучениям. Брата и сестру бросили в раскаленную печь, но они выжили по Божьей милости. В конце концов Евлампий был обезглавлен, а Евлампия умерла от мучений.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 10 октября

  • Считается, что в этот день лучше избегать работы на огороде.
  • Также в народе существует примета, что нельзя носить украшения - они могут притягивать неприятности.
  • 10 октября не стоит выносить мусор, ведь можно вынести финансовую удачу.

День Ангела 10 октября

10 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан.

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