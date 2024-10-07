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Церковный праздник 8 октября: что запрещено делать в день святой Пелагии

Юлия Закрепа
7 октября 2024, 15:50
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 8 октября.
Церковный праздник 8 октября: что запрещено делать в день святой Пелагии
Что нельзя делать 8 октября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

8 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобной Пелагии.

Какие праздники 8 октября

В Украине и мире 8 октября отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 8 октября

По новому церковному календарю, 8 октября в Украине отмечают день святой преподобной Пелагии.

Известно, что святая Пелагия жила в III веке в городе Тарси, Киликийской области Малой Азии. Она была дочерью влиятельных язычников, но, услышав проповедь об Иисусе Христе, решила изменить свою жизнь и посвятила ее Богу. Пелагия отказалась от земного брака с наследником императора Диоклетиана, утверждая, что обручена с Сыном Божьим.

После крещения она начала проповедовать христианство, что вызвало гнев ее матери и императора. Диоклетиан приговорил Пелагию к мучениям, но она мужественно приняла свою судьбу, войдя в раскаленную печь с молитвой.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 8 октября

  • В народе существует примета, что в этот день до захода солнца нельзя рассказывать кому-то свои плохие сны.
  • Также запрещено ссориться, сквернословить и устраивать скандалы.
  • В этот день нельзя рубить старые деревья, ведь существует примета, что после этого весь год человек будет страдать от боли в костях.

День Ангела 8 октября

8 октября свои именины отмечают обладатели таких имен как Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

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