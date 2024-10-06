Церковный праздник 7 октября: что запрещено делать в день мучеников Сергия и Вакха

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 7 октября.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-7-zhovtnya-shcho-zaboroneno-robiti-u-den-muchenikiv-sergiya-ta-vakha-10602788.html Ссылка скопирована

Какой праздник 7 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

7 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Сергия и Вакха.

Какие праздники 7 октября

В Украине и мире 7 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный День архитектора

Международный день жилья

Международный день врача

Всемирный день хлопка

Всемирный день борьбы с облысением

Церковный праздник 7 октября

По новому церковному календарю, 7 октября в Украине отмечают день святых мучеников Сергия и Вакха.

Известно, что Сергий и Вакха были христианскими святыми, которые прославились своей верностью Христу во времена преследований. Сергий и Вакх жили в III-IV веках во времена правления жестокого императора Максимиана. Сергий был военным, а Вакх - его другом и также военным. Оба они отличались мужеством и верностью своей вере.

Когда Сергий и Вакх отказались принести жертву языческим богам и признались в своей вере, их арестовали. Оба подверглись жестоким пыткам, однако оставались верными Христу. Известно, что их мучили разными способами, но они выдержали все испытания. В результате Сергей и Вакх были казнены - их убили мечом.

Ныне церковь канонизировала Сергея и Вакха. Они являются символом стойкости в вере, и их пример вдохновляет многих христиан.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 7 октября

В народе считают, что в этот день запрещено брать подарки у незнакомцев, ведь можете получить с "подарком" и чужие беды.

Также не стоит 7 октября устраивать свадьбу или сватовство - это не лучший день.

Существует примета, что в этот день не стоит одевать и носить старую одежду, чтобы не иметь финансовых проблем.

День Ангела 7 октября

7 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред