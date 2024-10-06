Церковный праздник 7 октября: что запрещено делать в день мучеников Сергия и Вакха

7 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Сергия и Вакха.
Какие праздники 7 октября
В Украине и мире 7 октября отмечают такие праздники:
- Всемирный День архитектора
- Международный день жилья
- Международный день врача
- Всемирный день хлопка
- Всемирный день борьбы с облысением
Церковный праздник 7 октября
По новому церковному календарю, 7 октября в Украине отмечают день святых мучеников Сергия и Вакха.
Известно, что Сергий и Вакха были христианскими святыми, которые прославились своей верностью Христу во времена преследований. Сергий и Вакх жили в III-IV веках во времена правления жестокого императора Максимиана. Сергий был военным, а Вакх - его другом и также военным. Оба они отличались мужеством и верностью своей вере.
Когда Сергий и Вакх отказались принести жертву языческим богам и признались в своей вере, их арестовали. Оба подверглись жестоким пыткам, однако оставались верными Христу. Известно, что их мучили разными способами, но они выдержали все испытания. В результате Сергей и Вакх были казнены - их убили мечом.
Ныне церковь канонизировала Сергея и Вакха. Они являются символом стойкости в вере, и их пример вдохновляет многих христиан.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 7 октября
- В народе считают, что в этот день запрещено брать подарки у незнакомцев, ведь можете получить с "подарком" и чужие беды.
- Также не стоит 7 октября устраивать свадьбу или сватовство - это не лучший день.
- Существует примета, что в этот день не стоит одевать и носить старую одежду, чтобы не иметь финансовых проблем.
День Ангела 7 октября
7 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.
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