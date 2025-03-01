Россия не рискнет атаковать британских военных: Гетьман - о миротворцах НАТО в Украине

Тенденция обсуждения свидетельствует о возможности реальной отправки европейских войск в Украину, считает майор ВСУ Алексей Гетьман.

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Украине нужны 250-300 тысяч военных из ЕС, чтобы можно было разместить их на линии соприкосновения - Гетьман / Коллаж Главред

Вопрос введения иностранных войск на территорию Украины стал одной из самых обсуждаемых тем среди стран-союзников. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить своих военных на территорию Украины в случае подписания мирного соглашения. Аналогичные заявления сделали в Турции и Ирландии. А по данным The Wall Street Journal, уже даже существует план размещения военных в Украине в конкретных городах.

В интервью Главреду военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман рассказал, испугают ли Россию 30 тысяч военных стран-членов НАТО в Украине, почему США обсуждают вывод войск с территории Европы и сможет ли ЕС справиться без американской помощи.

Как вы относитесь к инициативе британского премьера Стармера, которая озвучивалась в медиа, о возможной отправке в Украину 30 000 миротворцев из стран ЕС? Хватит ли этого в целом?

Даже были разговоры о том, где они могут быть размещены. Назывались три города: Днепр, Полтава и Кривой Рог. Неплохо. 30 000 миротворцев, конечно, не смогут обеспечить миротворчество по всей линии фронта. Их нужно как минимум в 10 раз больше, но, знаете, для начала это было бы очень неплохо. И приятно, что именно Великобритания инициирует этот процесс.

Почему это приятно? Потому что обычно традиции, которые существуют в этом королевстве, заставляют людей, которые делают определенные заявления, придерживаться своих слов. В других странах бывает по-разному. Я не говорю, что другие страны постоянно врут, но когда премьер-министр или король Великобритании что-то заявляют, обычно это действительно воплощается в жизнь.

Сейчас решение еще не принято, но этот вопрос активно рассматривается. Любая, даже самая длинная дорога начинается с первого шага. В конце прошлого года разговоры о миротворцах были довольно вялыми. Теперь же обсуждают не просто саму идею, а уже конкретные города и количество личного состава. Это означает, что движение в этом направлении есть. Будет ли оно развиваться и чем завершится - пока предсказать сложно.

Пока тенденция такова, что миротворцы могут появиться. Будут ли это только британские миротворцы или к ним присоединятся и другие страны? Хотелось бы, чтобы контингент был больше, чтобы привлекались другие государства. Но здесь необходима активная работа украинской дипломатии, и я думаю, что сейчас дипломаты этим и занимаются.

Смотрите видео интервью Алексея Гетьмана Главреду о перспективах появления европейских миротворцев в Украине:

У нас есть неплохой представитель в Великобритании, который имеет военное влияние. В частности, речь идет о Валерии Залужном, которому, как военному человеку, проще вести переговоры с руководством Великобритании о военной помощи. Думаю, что он и другие дипломаты активно участвуют в этих переговорах.

Завершится ли это действительно приездом этих войск? Сказать сложно, ведь, кроме всего прочего, возникает ряд вопросов. Например, если они прибудут, будут ли они иметь собственное оружие, или Украина должна их им обеспечивать?

Понятно, что они приедут в своей форме, но как будет с оружием и техникой? Где они будут размещены? Это вроде бытовые вопросы, но они важны. Будут ли они арендовать жилье, или им предложат место в воинских частях? И таких нюансов много, их нужно детально прорабатывать.

На первый взгляд, эта инициатива выглядит как положительный шаг. Опыт миротворческих миссий в мире уже есть, и, вероятно, можно использовать наработанные механизмы. Сейчас этот вопрос находится в процессе обсуждения. Это не просто заявление для отвлечения внимания, а реальная возможность размещения миротворцев, по крайней мере от Великобритании, на территории Украины. Посмотрим, как будут развиваться события, очень надеемся на это.

Главный вопрос, который возникает, когда обсуждается тема миротворцев (учитывая то, кто наш сосед), - согласится ли Россия на размещение фактически европейских контингентов в Украине? Независимо от их количества, насколько это вообще возможно, и при каких условиях это может произойти? И если говорить даже о том количестве, которое сейчас озвучивается - те же 30 000 военных, - будет ли этого достаточно?

Мы только что примерно посчитали, нужно около 250-300 тысяч, тогда они действительно смогут быть, по меньшей мере, на линии разграничения. Где обычно находятся миротворцы? В зоне, где мирное, хотя бы временное, соглашение может быть нарушено. В таком случае их задача - сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Не будем углубляться в вопрос их полномочий, но очевидно, что России это не понравится. Однако почему мы вообще должны обращать внимание на то, нравится ли что-то России, если все действия Украины не противоречат международному праву? Россия, конечно, может выдвигать заявления в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности или где-то еще. Если мы ничего не нарушаем, то имеем право привлекать иностранные войска и военных на территорию суверенной и независимой Украины. А кому это нравится или не нравится - по большому счету, должно быть до лампочки.

Дело не столько в том, что им нравится или нет. Это, конечно, личное дело России. У меня вопрос в другом: действительно ли эти контингенты могут стать гарантом нашей безопасности в таких условиях? Ведь Россия как минимум может устраивать провокации.

Пусть устраивает. Дело в том, что эти 30 000 миротворцев не решат вопрос нашей безопасности. Как они могут остановить российскую агрессию, когда на линии фронта или рядом с ней находится чуть ли не миллион или 600-650 тысяч российских военнослужащих? Никоим образом.

Будут ли россияне делать провокации? Пусть делают. Но это уже будет провокация против Великобритании. Атаковать миротворцев - это нарушение международного права, и ответ со стороны Британии может быть очень серьезным. Это не обязательно военный удар по Российской Федерации, хотя почему бы и нет?

Можно сколько угодно фантазировать, но согласно всем нормам международного права, мы можем приглашать любые войска на нашу территорию. Этот вопрос должен быть согласован в Верховной Раде и принят соответствующим решением.

Если после этого произойдет атака на британских военных, как вы думаете, что сделает Великобритания? Очевидно, что нанесет ответный удар. Россияне это прекрасно понимают. К тому же, Великобритания имеет ядерное оружие, а также силы и средства, чтобы нанести удар, например, по Кремлю. Им это надо? Думаю, нет.

Поэтому все понты, которые они бьют перед своим населением и перед нами, - это не более, чем понты. И начинать серьезный конфликт со странами НАТО, тем более с такими странами, как Великобритания или Франция, которые входят в ядерный клуб, россияне не решатся. А если и решатся, то ответный удар будет очень плотным.

И россияне это прекрасно понимают. Поэтому, если мы планируем любые действия внутри нашей страны для ее защиты, для сохранения нашего государства и его существования, то попытки при этом понравиться россиянам - это путь в никуда.

Они - наши враги. Мы должны сделать все, чтобы эта страна прекратила существование в нынешнем виде. Наша цель - чтобы она распалась, как в свое время Советский Союз, на несколько независимых государств. С некоторыми из них мы, возможно, сможем в будущем поддерживать по крайней мере добрососедские отношения. Но нынешняя Россия - это ра**истская, фашистская страна, которая не скрывает своих агрессивных намерений в отношении других государств: стран Балтии, Польши и других европейских стран. И мы должны что-то с ними согласовывать? Нет, мы должны помнить, что сегодня и в ближайшем будущем они - наши враги. Это люди, которые нанесли нам огромное горе, разрушили нашу экономику, города, убили наших людей, в том числе гражданских.

Толерантность к врагу - это известная ошибка еще со времен прошлых войн. Она приводит к еще большим потерям среди наших собратьев. Поэтому мне абсолютно безразлично, что россияне думают, что им нравится или не нравится. Более того, я и мои собратья будем только рады, если они бьются в истерике от наших действий и действий наших союзников. И чем больше у них истерики - это означает, что тем правильнее мы действуем.

Отдельно хотела вас спросить по поводу заявлений властей США о возможном отводе американских войск из Европы, которые вызывают много вопросов. Насколько такой сценарий реален на данном этапе? Или это просто попытка повлиять на европейские страны определенным образом?

Я считаю, если такое решение будет принято, то быстро его реализовать не удастся. Это сложный процесс, ведь в Европе размещены многочисленные базы НАТО, на которых находятся не только американские военнослужащие, но и контингенты других стран. Кроме того, в ряде европейских стран хранится американское ядерное оружие.

Согласно международному законодательству, страны, которые дают согласие на размещение баз с ядерным оружием, не нарушают никаких норм. Однако есть важный нюанс: обслуживание таких баз осуществляют исключительно военнослужащие той страны, которой принадлежит это оружие - то есть США, Великобритании или Франции. Например, в Германии и Турции хранится ядерное оружие, и представители военнослужащих этих стран выполняют только функции охраны периметра базы, где размещено ядерное оружие. Они не имеют полномочий принимать решение о запуске или незапуске ракет - это исключительно компетенция страны, которой принадлежит ядерное оружие.

Обслуживание и ответственность за возможные технические проблемы или неисправности полностью лежат на стороне страны, которой принадлежит это оружие. То есть, если оно американское, то его обслуживают и контролируют исключительно американцы.

Поэтому заявления о возможном выходе американских войск из Европы вместе с ядерным оружием, в частности из Турции, кажутся маловероятными. Как говорили в известном советском фильме: "Громкие слова потрясают воздух, а не собеседника". То есть это маловероятно.

Но если даже такое произойдет, то уже рассматривается такой вариант. Ведь от новой администрации Соединенных Штатов можно ожидать много неожиданного. Ведутся переговоры о том, кем заместить американские войска. И здесь есть страна с мощными вооруженными силами и значительным боевым опытом. Это Украина, это наши военнослужащие.

Речь идет о том, что если американцы уйдут, то на их место могут зайти украинские военнослужащие и нести службу в рамках международных миссий по безопасности.

Я недавно был в Литве и разговаривал с некоторыми местными руководителями. Возможно, кто-то обвинит меня в том, что я перебираю на себя какие-то чужие функции, но скажу, что это был разговор с разными людьми.

Там должен был размещаться немецкий контингент, чтобы в случае возможной агрессии обеспечить оборону Литвы. И, вы знаете, большинство литовцев говорят: "Мы прекрасно понимаем, что если что-то начнется, немцы просто соберутся и уедут".

Надеяться на то, что они реально дадут отпор, местные жители не могут. Но если там будут украинские войска, то они уверены, что отпор точно дадут.

Они даже удивляются: "Как это вы, с вашим опытом, ищете гарантии безопасности? Это вы нам должны ее гарантировать! Мы на вас надеемся"... И говорят прямо: "Заходите! Мы будем только рады видеть ваши подразделения на нашей территории. Тогда мы будем уверены, что с нами ничего плохого не случится".

Поэтому, давайте признаем: Америка - это очень важная страна и в мировой экономике, и в экономике НАТО, и в целом в сфере вооружений. Ее роль является определяющей. Но в то же время существуют и другие варианты. И хотя без Соединенных Штатов Европе будет трудно противостоять Российской Федерации, она все же имеет потенциал для самостоятельной обороны.

Ведущие страны Европы осознают необходимость увеличения расходов на оборону и модернизации своих вооруженных сил. Если посмотреть на мировую экономику, то Европейский Союз не намного слабее США или Китая. В мире существуют три основных экономических столпа: Китай, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Отдельно можно вспомнить Индию или Японию, но их экономические показатели в разы уступают этим трем игрокам.

Именно поэтому без Соединенных Штатов Европа способна самостоятельно защищаться любому врагу на европейском континенте. Я не думаю, что кто-то нападет на Европу из Африки, Южной Америки или Австралии, поэтому главный вызов - это Россия.

Конечно, такая позиция США может быть неоднозначной. Но мы хорошо знаем, что громкие заявления далеко не всегда сопровождаются реальными действиями. Это мы видели уже не раз в различных ситуациях, связанных не только с США. Чаще громкие слова так и остаются просто громкими словами.

Если Европа, как мы видим из заявлений, действительно начинает активнее обсуждать военную составляющую, то насколько быстро, по вашему мнению, она сможет восстановить свой военный потенциал в случае гипотетического вывода американских баз? Сможет ли она привести свои силы в адекватное состояние?

Его не обязательно как-то особо восстанавливать, ведь большая часть оружия, которое используется в Европе, изготовлена в Соединенных Штатах. Да, в Европе есть Rheinmetall и другие оборонные предприятия, производящие самолеты, тяжелую технику и артиллерийские снаряды.

Но стоит помнить: когда США говорят о возможном выводе войск или других "страшных" сценариях, они не собираются бойкотировать Европу или прекращать торговлю оружием. Наоборот, их позиция такова: "Мы выведем войска, но вы покупайте наше оружие. Вооружайтесь".

Поэтому вопрос стоит не в том, сможет ли Европа вооружиться, а в том, будет ли она достаточно вкладывать средства в свою оборону и поддержку Украины. США прямо указывают на то, что европейские страны должны больше тратить на свою безопасность.

Даже если американские войска покинут Европу, это не означает, что европейские армии останутся без вооружения. Они продолжат пользоваться американскими самолетами, ракетами и другими системами. Единственное, что изменится, - возможная потребность в расширении собственного производства.

Европейцы уже имеют конкурентоспособную бронетехнику, дроны и ракетные системы. Например, на поле боя мы используем Storm Shadow и SCALP - французско-британские крылатые ракеты, которые прекрасно показали себя в реальных боевых условиях. Нам также нравятся американские Tomahawk, и также надеемся в ближайшее время получить Taurus. Все эти образцы ничуть не хуже американского оружия.

Что касается Украины, то наш военно-промышленный комплекс стремительно развивается. "Укроборонпром" и другие предприятия активно работают над созданием новых видов вооружений. Кроме крылатой ракеты, которая уже потопила флагман Черноморского флота России, в ближайшее время мы можем увидеть не только крылатые, но и баллистические ракеты средней дальности.

Поэтому не стоит впадать в крайности - ни в излишнюю самоуверенность, ни в пессимизм. Вспомним, что в прошлом году Украина почти семь месяцев была без помощи США из-за политических блокировок в Конгрессе. Это, к сожалению, привело к дополнительным потерям, но фронт не обвалился.

Мы благодарны американцам и надеемся, что наше сотрудничество с ними будет продолжаться в разное время. Но даже если ситуация изменится, паниковать не стоит.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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