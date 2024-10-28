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Власть в Грузии не может смениться цивилизованно, поэтому придется защищать голоса - Васадзе

Анастасия Заремба
28 октября 2024, 19:30
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Из-за результатов выборов Грузии грозит разрыв всех связей с Европой и США, считает Гела Васадзе.
Грузия, Гела Васадзе
В Грузии состоялись выборы - эксперт рассказал о последствиях / Коллаж Главред

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, однако на Западе результаты выборов считают нелегитимными. Не признала выборы и проевропейский президент Грузии Саломе Зурабишвили – она назвала их "сфальсифицированными" и призвала грузин к протестам.

В интервью Главреду эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе рассказал, что ждет Грузию после выборов и к чему могут привести протесты.

Как вы оцениваете нынешние результаты выборов в Грузии – о чем они свидетельствуют?

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Они свидетельствуют о нескольких вещах. Прежде всего о том, что общество Грузии верит в демократию, поскольку на голосование пришло очень много народа. В Грузии общество испугалось разрыва связей с Европой и восприняло это как угрозу. Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что в Грузии пока не Европа, а Азия. Это означает то, что пока в Грузии власть цивилизованным методом, путем выборов, смениться не может. Поэтому придется свои голоса защищать.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не принимает результаты выборов и призвала к протестам. Что может происходить в ближайшие дни – как будут реагировать грузины?

Плохо будут реагировать, будут выходить на протесты. Им не нравится, когда их обманывают (даже если до конца не понимают, где именно их обманули). Вернее, на старые методы вроде подкупа мало кто бы реагировал. Но на то, как это делают через электронную систему голосования, еще до конца непонятно. Потому люди будут требовать расследования.

Какими, по-вашему, сейчас могут быть позитивный и негативный сценарии?

События могут развиваться как угодно – я неоднократно говорил, что поля для "черных лебедей" в Грузии практически нет. То есть неожиданные события невозможны, поскольку все они ожидаемы. Положительный сценарий – власть вдруг решит пересчитать результаты выборов и скажет: "Да, ребята, мы набрали не 52%, а 40". Конечно, это сказка, но, тем не менее, это положительный сценарий. Еще один положительный сценарий возможен, если люди потребуют от власти как минимум независимого аудита. И если им будет подтверждено, что результаты сфальсифицированы, тогда будут проводить новые выборы. Или если в оппозиционной среде найдется 10-11 предателей, которые войдут в правительство. Если власть их не наберет, тогда, соответственно, парламент не состоится и тоже придется проводить новые выборы. То есть место для положительных сценариев есть. Но его меньше, чем для отрицательных.

Существуют ли юридические механизмы, которые способны изменить результаты голосования?

Только независимый аудит и проведение реальных выборов.

Как вы считаете, при каких условиях нынешняя грузинская власть готова пойти на аудит?

При условии, если они осознают, какую глупость совершили, ведь так они окажутся в полной изоляции от Запада, и их сожрет путинский режим. А их он обязательно сожрет несмотря на то, что грузинская власть оказала ему неоценимую услугу.

Кстати, по поводу России. Накануне прозвучало заявление премьер-министра Грузии о том, что грузинская власть не собирается восстанавливать дипломатические отношения с РФ. В данном случае мы видим, что даже несмотря на это, в Грузии сохраняется довольно серьезное российское влияние на власть. К чему это может привести?

Последствия могут быть печальными. Если политика "Грузинской мечты" останется прежней, и власть применит силу в отношении протестующих, то мы разорвем все связи с Европой и США, фактически поставим крест на той внешней политике, которая велась в течение 30 лет и в которой были достигнуты большие успехи. А геополитическую пустоту заполнит Россия. После чего, конечно же, грузинские власти будут вынуждены зачистить оппозицию, а уже после – РФ зачистит их самих. И бежать им будет некуда.

С учетом того, что Россия сейчас контролирует часть грузинской территории, то возможно ли в случае решений властей, которые не устроят Кремль, повторение событий 2008 года?

У РФ нет для этого ресурсов. Допустим, Россия даже напала, но и мы не в магазине плюшевых игрушек – у нас тоже есть "Джавелины". Допустим, она даже выиграла (что вряд ли) – какими ресурсами РФ будет оккупировать Грузию? У нас горы, а что такое вести боевые действия в горной местности, многие в российской армии знают. Самые пожилые помнят опыт Афганистана, Чечни, это – не степь. Тем более, заметьте – это наши горы.

Кто такой Гела Васадзе?

Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

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Гела Васадзе Саломе Зурабишвили Выборы в Грузии
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