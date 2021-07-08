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Киевский национальный университет культуры стал лучшим искусствоведческим ВУЗом Украины

8 июля 2021, 13:00

Киевский национальный университет культуры и искусств занял первое место в десятке лучших искусствоведческих высших учебных заведений страны.

Киевский национальный университет культуры и искусств / knukim.edu.ua

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) получил первое место в рейтинге ТОП-10 "Лучших искусствоведческих заведений высшего образования Украины". При составлении рейтингов использовались данные рейтингов ТОП-200 Украина, Scopus и Балл ВНО на контракт.

Как сообщает информационный ресурс Освіта.ua, Университет культуры набрал 332 балла, что стало самым высоким показателем и позволило учебному заведению занять первое место в ТОП-10 искусствоведческих заведений страны.

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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
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КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua
КНУКиИ стал лучшим университетом искусства в Украине / knukim.edu.ua

Какие рейтинги использовались

ТОП-200 Украина – рейтинг ранжирует университеты на базе ряда критериев, среди которых открытость, прозрачность и независимость деятельности. Во время составления рейтинга учитывались данные, опубликованные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций.

Рейтинг Scopus – высшие учебные заведения ранжируются по цитирования научных статей, которые публикуют сотрудники университета в исследовательских изданиях. ВУЗы Украины ранжируются по индексу Гирша – это количественный показатель, отражающий число научных публикаций и их цитирования.

Балл ВНО на контракт – рейтинг университетов подсчитывается на базе показателя среднего балла Внешнего независимого оценивания абитуриентов за прошлый год, которые были зачислены на контрактной основе.

высшее образование КНУКиИ
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