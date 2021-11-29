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Впервые в истории украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии

29 ноября 2021, 17:30
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Теперь сборник ее стихов появится в каждой библиотеке Франции.

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Украинская школьница победила на международном конкурсе поэзии / glavcom.ua

15-летняя ученица украинского лицея Анна-Мария Баландина одержала победу в международном конкурсе поэзии Poésie en liberté. Школьница представила в Париже свой стих на французском языке – Le Caricaturiste ("Карикатурист").

Девушка учится во французском лицее имени Анны Киевской в Киеве, сообщает Главком.

Премию Deuxième Prix победительнице традиционно вручил мэр пятого округа Парижа. Награждение состоялось в торжественном зале заседаний у Пантеона.

После конкурса юная украинка встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Школьница отметила, что для нее эта победа является честью.

"Для меня является честью принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более, что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали", – сказала девушка.

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Читайте такжеЕвровидение 2022: объявлен список стран-участниц музыкального конкурсаТакой конкурс проводят уже несколько десятилетий – впервые он состоялся во Франции в 1998 году. В нем принимают участие учебные заведения со всего мира, в которых обучение проходит на французском языке. Украинка победила в таком престижном конкурсе впервые.

Победители конкурса имеют возможность издать сборник своих произведений в одном из самых известных издательств. После печати сборник получат все без исключения библиотеки Франции.

Напомним, в шоу "Танцы со звездами" победила пара актера Артура Логая и танцовщицы Анны Карелиной. Грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны состоялся 28 ноября.

Ранее сообщалось, что участница шоу "Холостяк" победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021. 27-летняя Анна Неплях из Днепра будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2021 уже в декабре этого года. Конкурс состоится в Израиле.

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