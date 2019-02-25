"Все ради мамы": Модель из Азербайджана решилась за миллионы продать свою девственность

Махбубом Мамедзаде / Instagram

Модель Махбубом Мамедзаде из Азербайджана подыскала покупателя на первый секс с ней за 2,4 миллиона евро (около 74 миллионов гривен).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Mirror. Согласно обнародованным данным, девушка разместила объявление о продаже девственности в августе прошлого года на специализированном интернет-портале Cinderella Escorts.

В феврале нынешнего года право на первый секс с Мамедзаде купил японский политик из Токио.По словам 23-летней девушки, она решилась лишиться девственности за деньги ради матери.

"Раньше моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она мной гордилась", - пояснила Мамедзаде.

Она намерена за вырученные деньги купить дома для себя и матери, путешествия, переезд в США, продолжение модельной карьеры и создания собачьего приюта в Азербайджане.

Напомним, ранее британская студентка за большие деньги продала невинность голлливудскому актеру. Кроме того, другая девушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителей.