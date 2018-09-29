В Великобритании девушка хочет за громадные деньги продать девственность

19-летняя Эми, жительница столицы Великобритании, выставила на аукцион право "первой ночи с собой".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Daily Star. По их данным, девушка хочет выручить за свою девственность 1,2 млн евро (чуть более 39,6 млн гривен).

Сама Эми говорит, что часть денег она отдаст родителям, а все остальное потратит на образование и путешествия.

"С древних времен мужчины считали девственность чем-то священным. Они хотели жениться только на девственницах, но для меня в этом нет ничего особенного. Я только пользуюсь тем, что еще есть такие мужчины", − сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британская студентка продала свою невинность голливудскому актеру.