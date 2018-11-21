Девушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителей

В общем, квартирный вопрос остро стоит во всем мире. И ради его решение приходится идти на всякие ухищрения.
18-летняя жительница австралийского мегаполиса Сидней планирует продать право на лишение себя девственности − чтобы заработать минимум 100 тысяч долларов (ради помощи родителям в погашении ипотеки и оплаты учебы в университете).
Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Девушка рассказала журналистов, что идея о продаже девственности появилась у нее после того, как она прочла об успешных аналогичных случаях в новостях.
Она также заявила, что хочет учиться в Технологическом университете Сиднея на факультете информационных технологий, и именно для этого ей нужно много денег.
"Мне просто нужны быстрые деньги. И я думаю, что это даст мне хороший толчок. Мне потребуется много учебников, автомобиль, также у моих родителей ипотека. Меня не волнует возраст или внешний вид человека. Я восхищаюсь вежливыми и умными мужчинами. Мужчины, которые ухаживают за женщинами, осыпают их комплиментами и знают, чего хотят", − написала она в своем объявлении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании за большие деньги продала невинность голливудскому актеру.