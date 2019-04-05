Астролог рассказал, возьмут ли Украину в НАТО

Астролог Влад Росс предсказал появление армии ЕС и рассказал, как она будет сосуществовать с НАТО / фото: EPA/UPG

4 апреля – 70-я годовщина со дня создания НАТО. И хотя Альянс по-прежнему остается самой большой военной мощью в мире, все больше нарастает недовольство Соединенных Штатов из-за того, что европейцы неохотно выделяют деньги на оборону, и основное финансовое бремя ложится на американцев. Кроме того, в Евросоюзе все чаще звучат слова о том, что ЕС необходимо озаботиться созданием собственной армии.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что ждет НАТО в ближайшее время.

"Учитывая все эти процессы, сегодня сложно сказать однозначно, нужно ли Украине вступать в НАТО, поскольку есть вероятность, что Альянс может развалиться или претерпеть основательные преобразования", - сказал он.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогнозПо прогнозам астролога, если будет существовать Евросоюз, то НАТО, скорее всего, каким-то образом будет видоизменяться.

"Вероятнее всего, европейская армия действительно будет создана. Сатурн и Марс в годовой карте НАТО, особенно в 2020 году, будут проходить по зодиакальному знаку этого образования. Это говорит о том, что до 2020 года Альянс будет существовать, а вот после – начнет трансформироваться", - объяснил Росс.

Росс считает, что европейцы и американцы останутся союзниками, однако будет запущен процесс создания армии Евросоюза.

"Таким образом, в мире будут существовать две независимые друг от друга армии – американская и европейская. При этом армия Евросоюза станет союзником НАТО. Альянс при этом все равно будет оставаться самой мощной военной организацией в мире, по крайней мере, в ближайшие пару лет. А Украину точно примут в новоиспеченную европейскую армию", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2019 и назвал счастливчиков месяца.

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