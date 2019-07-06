Прикольные поздравления и живые открытки на Ивана Купала 2019

Ивана Купала 2019 отмечается в ночь с 6 на 7 июля.

Это яркий огненный праздник с магической историей и самобытными ритуалами. Время, когда люди верят, что купальский костер меняет их жизнь к лучшему, а вода – предсказывает лучшую долю.

Главред подобрал лучшие поздравления с Днем Ивана Купала на русском и украинском языках.

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Ивана Купала: поздравления в стихах

Купалы праздник наступает

Уже горит огонь костров

И в хороводы собирает

Всех, кто к поверьям готов.

Мой друг, тебя я поздравляю.

Желаю только лишь добра,

Здоровья, радости, удачи

Друзей душевного тепла.

***

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На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

***

3 смс - 190 символов

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам — мужей хороших,

А мужчинам — жен пригожих.

Ивана Купала: поздравления в прозе

3 смс - 188 символов:

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

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В славный летний праздник Ивана Купала желаем вам укрепить свое здоровьем бодрым купанием, оградить дом от неприятностей душистым венком из собранных трав и быть в достатке и благополучии, даже если не удастся отыскать цветущий папоротник! Пусть день порадует весельем и беззаботностью!

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В ночь на Ивана Купала принято желать того, чтобы сбывались все надежды и мечты, загаданные нынче. И пусть даже если не всем повезет найти цветущий папоротник – каждый человек обретет хоть толику счастья.

Івана Купала привітання в прозі

Нехай гарний настрій і посмішка на вашому обличчі буде з'являтися не тільки в свята, а й у звичайні будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

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Сьогодні особливе свято, тому що ми відзначаємо щороку сьомого липня свято під цікавою назвою День Івана Купала. Мені хочеться, щоб ви отримали задоволення від цього чудового дня, так що запасайтеся силами та енергією, а потім вже приступайте до самого свята. Нехай цей святковий день принесе вам масу позитивних емоцій, які потім будуть зігрівати вам душу і нагадувати про це казковий день. А зараз вам пора вже приступати до святкування, тому що часу мало, а планів вже багато. Бажаю вам круто і весело провести час серед друзів і близьких. Зі святом!

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Нехай свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купала наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!

Івана Купала вітання у віршах

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

***

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

***

Зі святом Купала вітаю я!

Мій коханий, ти доля моя!

Я тебе водою, буду поливати,

Біля річки широкої довго цілувати!

Ми віночки сплетемо на лузі з тобою

З красивих квітів і трави густої.

І тоді ми, милий, будемо довго жити,

І завжди один одного лагідно любити.

***

У День Івана Купала, рідна,

Я тобі багато щастя бажаю.

Щоб у цілющій воді купалася,

І такою ж красивою залишилася.

Веселися і води хороводи,

І опускай свій віночок на воду.

Ну а я твій віночок зловлю,

І засватати тебе побажаю.